***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.08.2022 14:43
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
SPK Onaylı Güncel İzahname Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051807
BIST
15:222.730
En Yüksek
|Değişim
|: 1,69%
|| 45,31
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
15:2217,9669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0398
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9906
En Düşük
17,9146
15:2218,3335
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0914
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3561
En Düşük
18,2123
15:221.032,21
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 14,68
|Açılış
|: 1.032,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
1.033,11
En Düşük
1.016,05
BIST En Aktif Hisseler15:20
|DARDL
|4,29
|267.799.579
|% 10,00
|
|KLMSN
|14,31
|47.147.778
|% 9,99
|
|KRPLS
|8,26
|59.481.860
|% 9,99
|
|CEMTS
|35,34
|230.910.934
|% 9,96
|
|OBASE
|12,70
|1.054.379
|% 9,96
|
|COSMO
|14,90
|998.763
|% -9,97
|
|SNGYO
|4,98
|76.830.449
|% -9,95
|
|BRKO
|1,95
|2.227.859
|% -9,72
|
|AKSUE
|33,22
|39.018.589
|% -9,58
|
|TURGG
|221,90
|33.370.067
|% -8,38
|
|THYAO
|56,10
|3.590.160.395
|% 2,00
|
|HEKTS
|38,14
|2.282.356.321
|% 7,38
|
|SISE
|23,82
|1.570.279.050
|% 2,32
|
|KARSN
|7,50
|1.306.258.450
|% 6,08
|
|YKBNK
|5,04
|975.434.586
|% 2,44
|
|TSKB
|2,94
|766.901.865
|% 2,44
|
|EKGYO
|3,24
|743.530.320
|% 2,53
|
|YKBNK
|5,04
|975.434.586
|% 2,44
|
|KARSN
|7,50
|1.306.258.450
|% 6,08
|
|SKBNK
|2,01
|298.411.782
|% 9,84
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9609
|17,9667
|% 0,22
|
|Euro
|18,3114
|18,3322
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,6327
|21,7412
|% -0,35
|
|Frank
|18,6428
|18,7552
|% 0,30
|
|Riyal
|4,7671
|4,7911
|% 0,31
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|20,06
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|14,94
|
|Cumhuriyet
|6.882
|6.986
|94,00
|
|Tam
|6.917
|6.965
|62,00
|
|Yarım
|3.370
|3.405
|30,00
|
|Çeyrek
|1.690
|1.702
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|20,28
|20,31
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,77
|11,78
|0,21
|
|B. Petrol
|96,78
|96,78
|0,00
|
Seans Raporu
15:20
daha fazla
-
15:35SEKFK
Yüzde 5.57 oranında artışla 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 703, 013 adet işlem
-
15:34HEKTS
Yüzde 7.32 oranında artışla 38.12 lira fiyatla işlem gören hissede 64, 167, 435 adet işlem
-
15:32XU100
Endeks 2, 729 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 67 üstünde . İşlem hacmi 30, 152.00 milyon TL de
-
15:31BIZIM
Yüzde 9.95 oranında artışla 24.54 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 830, 531 adet işlem
-
15:30DAGHL
Yüzde 5.93 oranında artışla 23.94 lira fiyatla işlem gören hissede 532, 720 adet işlem