***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.10.2022 14:36
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071146
BIST
14:273.558
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -13,87
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.530
14:2718,5911
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
14:2718,0606
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0091
|Açılış
|: 18,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
14:27998,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 2,37
|Açılış
|: 998,32
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler14:25
|DYOBY
|23,12
|56.834.023
|% 9,99
|
|GESAN
|104,20
|601.327.003
|% 9,97
|
|HEKTS
|24,48
|926.637.404
|% 9,95
|
|COSMO
|63,00
|3.079.944
|% 9,95
|
|KIMMR
|7,12
|18.301.015
|% 9,88
|
|MEGAP
|4,82
|18.802.054
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|18.802.054
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|ISGSY
|10,96
|31.115.047
|% -6,64
|
|CMENT
|51,55
|248.586
|% -6,27
|
|THYAO
|85,40
|3.797.145.028
|% 1,07
|
|ASELS
|32,36
|1.889.688.507
|% 0,31
|
|ISCTR
|8,32
|1.539.199.354
|% 0,36
|
|SASA
|82,65
|1.466.616.111
|% -2,88
|
|YKBNK
|8,31
|1.463.789.560
|% 0,00
|
|EKGYO
|4,22
|1.097.733.701
|% -2,09
|
|ISCTR
|8,32
|1.539.199.354
|% 0,36
|
|YKBNK
|8,31
|1.463.789.560
|% 0,00
|
|AKFGY
|4,00
|428.948.552
|% -2,44
|
|AKBNK
|12,96
|1.293.759.432
|% -0,77
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5834
|18,5887
|% 0,02
|
|Euro
|18,0532
|18,0621
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,4933
|20,5960
|% 0,79
|
|Frank
|18,5931
|18,7051
|% 0,12
|
|Riyal
|4,9315
|4,9563
|% 0,02
|
|14:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.668
|1.669
|2,01
|
|Altın Gr.
|998
|998
|1,96
|
|Cumhuriyet
|6.697
|6.799
|23,00
|
|Tam
|6.727
|6.779
|11,00
|
|Yarım
|3.278
|3.313
|4,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.657
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,15
|19,18
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|0,02
|
|B. Petrol
|94,82
|94,82
|0,53
|