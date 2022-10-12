***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.10.2022 14:49
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071150
BIST
17:203.521
En Yüksek
|Değişim
|: -1,40%
|| -50,10
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.519
17:2018,5871
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0023
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
17:2018,0333
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0182
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
17:20998,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,28
|Açılış
|: 998,23
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler17:20
|HKTM
|73,80
|86.717.478
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,19
|67.853.647
|% 9,99
|
|PRKAB
|26,86
|201.188.657
|% 9,99
|
|GESAN
|104,20
|616.677.539
|% 9,97
|
|YEOTK
|39,26
|345.603.571
|% 9,97
|
|MEGAP
|4,82
|20.338.569
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|20.338.569
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|ISGSY
|10,90
|38.750.622
|% -7,16
|
|RODRG
|31,18
|8.870.779
|% -6,93
|
|THYAO
|84,65
|5.485.887.388
|% 0,18
|
|PETKM
|14,62
|2.724.923.808
|% 0,48
|
|ASELS
|31,68
|2.671.329.695
|% -1,80
|
|SASA
|82,15
|2.536.349.149
|% -3,47
|
|SISE
|28,50
|2.012.077.812
|% -3,13
|
|EKGYO
|4,16
|1.606.441.246
|% -3,48
|
|YKBNK
|8,30
|2.002.409.325
|% -0,12
|
|ISCTR
|8,26
|1.989.343.562
|% -0,36
|
|PETKM
|14,62
|2.724.923.808
|% 0,48
|
|AKBNK
|12,94
|1.801.915.464
|% -0,92
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5831
|18,5871
|% 0,01
|
|Euro
|18,0245
|18,0333
|% -0,10
|
|Sterlin
|20,4731
|20,5758
|% 0,69
|
|Frank
|18,5711
|18,6830
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9311
|4,9559
|% 0,01
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.670
|3,69
|
|Altın Gr.
|999
|999
|3,20
|
|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.736
|6.793
|25,00
|
|Yarım
|3.282
|3.320
|11,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.661
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,06
|19,09
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,00
|
|B. Petrol
|92,93
|92,93
|-1,36
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:35CMBTN
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 301.00 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 273 adet işlem
-
17:33ISGSY
Yüzde -7.16 oranında düşüşle 10.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 469, 585 adet işlem
-
17:32
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, TAVHL, AKSEN
-
17:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -44, 72 kaybederek (% -1.41 ) 3, 123
-
17:32
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DYOBY, KRTEK, YEOTK, PRKAB, HKTM, KIMMR, GESAN, COSMO, KLRHO, KNFRT