***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.10.2022 14:50
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071151
BIST
15:433.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -15,66
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.530
15:4318,5893
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0045
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
15:4318,0616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0101
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
15:43997,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 2,04
|Açılış
|: 997,98
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler15:43
|DYOBY
|23,12
|58.522.824
|% 9,99
|
|YEOTK
|39,26
|339.802.277
|% 9,97
|
|GESAN
|104,20
|613.164.852
|% 9,97
|
|KLRHO
|30,24
|234.525.247
|% 9,96
|
|HEKTS
|24,48
|938.948.028
|% 9,95
|
|MEGAP
|4,82
|19.449.269
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|19.449.269
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|CMENT
|51,55
|248.586
|% -6,27
|
|ISGSY
|11,01
|35.453.312
|% -6,22
|
|THYAO
|85,45
|4.604.108.050
|% 1,12
|
|SASA
|82,70
|2.191.428.016
|% -2,82
|
|ASELS
|32,32
|2.120.800.934
|% 0,19
|
|PETKM
|14,69
|1.908.094.245
|% 0,96
|
|ISCTR
|8,28
|1.682.488.861
|% -0,12
|
|EKGYO
|4,19
|1.273.045.809
|% -2,78
|
|ISCTR
|8,28
|1.682.488.861
|% -0,12
|
|YKBNK
|8,32
|1.656.549.341
|% 0,12
|
|PETKM
|14,69
|1.908.094.245
|% 0,96
|
|AKBNK
|12,90
|1.463.895.758
|% -1,23
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5859
|18,5893
|% 0,02
|
|Euro
|18,0531
|18,0616
|% 0,06
|
|Sterlin
|20,4531
|20,5557
|% 0,59
|
|Frank
|18,5869
|18,6989
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9319
|4,9567
|% 0,02
|
|15:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.672
|1.672
|5,65
|
|Altın Gr.
|997
|997
|0,88
|
|Cumhuriyet
|6.686
|6.787
|11,00
|
|Tam
|6.722
|6.775
|7,00
|
|Yarım
|3.276
|3.311
|2,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.656
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,17
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,02
|
|B. Petrol
|93,94
|93,94
|-0,35
|
Seans Raporu
15:43
daha fazla
-
15:58KTSKR
Yüzde -4.26 oranında düşüşle 38.20 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 191, 811 adet işlem
-
15:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -20, 08 kaybederek (% -0.51 ) 3, 890
-
15:57XU100
Endeks 3, 554 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 49 altında . İşlem hacmi 42, 682.00 milyon TL de
-
15:57KZBGY
Yüzde -3.63 oranında düşüşle 19.64 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 536, 753 adet işlem
-
15:54ISGSY
Yüzde -6.05 oranında düşüşle 11.03 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 157, 356 adet işlem