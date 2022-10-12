***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.10.2022 16:27
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071183
BIST
18:053.518
En Yüksek
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991,73
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LINK
|40,48
|56.200.161
|% 10,00
|
|KNFRT
|15,19
|68.570.326
|% 9,99
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|PRKAB
|26,86
|202.140.791
|% 9,99
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|SMRTG
|89,20
|247.669.590
|% 9,99
|
|HKTM
|73,80
|91.823.606
|% 9,99
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|MEGAP
|4,82
|21.593.301
|% -9,91
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|MEGAP
|4,82
|21.593.301
|% -9,91
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|RODRG
|30,92
|10.334.043
|% -7,70
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|ISGSY
|10,88
|43.224.752
|% -7,33
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|KUVVA
|39,92
|1.240.832
|% -7,16
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|THYAO
|85,10
|6.605.708.524
|% 0,71
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|PETKM
|14,65
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|ASELS
|31,62
|3.061.359.205
|% -1,98
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|SASA
|81,90
|2.802.251.822
|% -3,76
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|SISE
|28,56
|2.321.828.964
|% -2,92
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|EKGYO
|4,14
|1.801.827.317
|% -3,94
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|YKBNK
|8,20
|2.276.515.207
|% -1,32
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|ISCTR
|8,25
|2.271.988.794
|% -0,48
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|PETKM
|14,65
|3.163.275.663
|% 0,69
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|AKBNK
|12,93
|2.155.841.151
|% -1,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|18,5859
|18,5898
|% 0,03
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|Euro
|18,0274
|18,0404
|% -0,06
|
|Sterlin
|20,5067
|20,6096
|% 0,85
|
|Frank
|18,5352
|18,6469
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9308
|4,9555
|% 0,00
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|18:05
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.671
|1.671
|4,37
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|Altın Gr.
|997
|998
|1,66
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|Cumhuriyet
|6.704
|6.805
|29,00
|
|Tam
|6.722
|6.783
|15,00
|
|Yarım
|3.275
|3.315
|6,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.658
|3,00
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|Gümüş.Ons
|19,01
|19,03
|-0,14
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|Gümüş Gr.
|11,30
|11,32
|-0,13
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|B. Petrol
|92,54
|92,54
|-1,75
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