***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
12.10.2022 16:28
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071186
BIST
16:563.536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -35,38
|Açılış
|: 3.577
|
|Önceki Kapanış
|: 3.572
|
3.591
En Düşük
3.519
16:5618,5898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0050
|Açılış
|: 18,6780
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6650
|
18,6134
En Düşük
18,5241
16:5618,0241
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0274
|Açılış
|: 18,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0800
|
18,1064
En Düşük
17,9891
16:56998,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,05
|Açılış
|: 998,00
|
|Önceki Kapanış
|: 995,95
|
1.001,07
En Düşük
991,73
BIST En Aktif Hisseler16:54
|PRKAB
|26,86
|200.486.457
|% 9,99
|
|DYOBY
|23,12
|85.169.162
|% 9,99
|
|YEOTK
|39,26
|344.970.071
|% 9,97
|
|GESAN
|104,20
|615.625.119
|% 9,97
|
|KLRHO
|30,24
|242.210.426
|% 9,96
|
|MEGAP
|4,82
|20.080.723
|% -9,91
|
|MEGAP
|4,82
|20.080.723
|% -9,91
|
|KLNMA
|16,61
|501.883
|% -8,18
|
|RODRG
|31,02
|8.759.600
|% -7,40
|
|ISGSY
|10,98
|37.651.733
|% -6,47
|
|THYAO
|85,20
|5.241.385.686
|% 0,83
|
|ASELS
|31,86
|2.581.347.758
|% -1,24
|
|SASA
|82,40
|2.430.652.766
|% -3,17
|
|PETKM
|14,67
|2.415.748.744
|% 0,82
|
|ISCTR
|8,27
|1.927.158.241
|% -0,24
|
|EKGYO
|4,18
|1.546.551.207
|% -3,02
|
|YKBNK
|8,30
|1.927.122.203
|% -0,12
|
|ISCTR
|8,27
|1.927.158.241
|% -0,24
|
|PETKM
|14,67
|2.415.748.744
|% 0,82
|
|AKBNK
|12,93
|1.730.537.107
|% -1,00
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5771
|18,5915
|% 0,04
|
|Euro
|18,0196
|18,0271
|% -0,14
|
|Sterlin
|20,4441
|20,5467
|% 0,54
|
|Frank
|18,5736
|18,6855
|% 0,01
|
|Riyal
|4,9313
|4,9561
|% 0,01
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.671
|1.671
|4,69
|
|Altın Gr.
|999
|999
|2,80
|
|Cumhuriyet
|6.703
|6.804
|28,00
|
|Tam
|6.735
|6.787
|19,00
|
|Yarım
|3.282
|3.317
|8,00
|
|Çeyrek
|1.644
|1.659
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,16
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,41
|11,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|93,09
|93,09
|-1,20
|
Seans Raporu
16:54
daha fazla
-
17:08RTALB
Yüzde -5.93 oranında düşüşle 8.57 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 970, 911 adet işlem
-
17:07XU100
Endeks 3, 537 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 98 altında . İşlem hacmi 50, 740.00 milyon TL de
-
17:07CMBTN
Yüzde -5.53 oranında düşüşle 302.50 lira fiyatla işlem gören hissede 58, 695 adet işlem
-
17:06MEGAP
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 4.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 106, 645 adet işlem
-
17:06MEGAP
Yüzde -9.91 oranında düşüşle 4.82 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 106, 645 adet işlem