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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

17.10.2022 12:21
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1072460


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PENTA 484,00 6.603.212 % 10,00  
VKING 7,39 3.003.759 % 9,97  
SMRTG 103,80 65.066.511 % 9,96  
GARAN 24,08 1.369.762.782 % 9,95  
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12:15 Alış Satış %  
Dolar 18,5866 18,5908 % 0,12  
Euro 18,1251 18,1425 % 0,43  
Sterlin 20,9131 21,0179 % 1,05  
Frank 18,4790 18,5903 % 0,49  
Riyal 4,9317 4,9564 % 0,09  
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12:15 Alış Satış %  
Altın Ons 1.657 1.657 12,55  
Altın Gr. 989 989 7,31  
Cumhuriyet 6.649 6.750 33,00  
Tam 6.683 6.738 -52,00  
Yarım 3.256 3.291 -29,00  
Çeyrek 1.631 1.647 -12,00  
Gümüş.Ons 18,56 18,58 0,29  
Gümüş Gr. 11,08 11,09 0,17  
B. Petrol 91,77 91,77 0,14  
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