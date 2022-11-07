***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.11.2022 13:41
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077283
BIST
13:404.306
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 88,94
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
13:4018,6064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0401
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
13:4018,5837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0924
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
13:401.004,55
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,55
|Açılış
|: 1.004,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler13:40
|EREGL
|36,62
|4.948.467.015
|% 9,97
|
|INVEO
|28,30
|73.607.990
|% 9,95
|
|GARFA
|19,67
|9.190.777
|% 9,95
|
|VAKKO
|41,32
|66.015.532
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|2.021.809
|% 9,95
|
|ATSYH
|132,30
|4.714.864
|% -10,00
|
|KIMMR
|9,16
|15.298.133
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|1.984.908
|% -9,57
|
|MERCN
|25,72
|69.711.774
|% -7,22
|
|DITAS
|34,98
|20.099.175
|% -7,02
|
|KRDMD
|13,91
|5.202.761.733
|% 7,00
|
|EREGL
|36,62
|4.948.467.015
|% 9,97
|
|THYAO
|103,30
|4.670.839.324
|% -0,86
|
|PETKM
|14,28
|2.717.466.583
|% 2,00
|
|EKGYO
|4,80
|2.407.213.022
|% 4,35
|
|EKGYO
|4,80
|2.407.213.022
|% 4,35
|
|KRDMD
|13,91
|5.202.761.733
|% 7,00
|
|PETKM
|14,28
|2.717.466.583
|% 2,00
|
|ISCTR
|9,33
|1.481.561.446
|% 4,25
|
|EREGL
|36,62
|4.948.467.015
|% 9,97
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6043
|18,6064
|% 0,22
|
|Euro
|18,5697
|18,5837
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,2329
|21,3394
|% 0,81
|
|Frank
|18,7080
|18,8207
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9358
|4,9606
|% 0,21
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|-2,88
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|0,97
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.724
|6.773
|139,00
|
|Yarım
|3.276
|3.311
|67,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.656
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|20,71
|20,75
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|98,67
|98,67
|0,10
|