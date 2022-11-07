***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.11.2022 13:42
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077287
BIST
15:034.305
En Yüksek
|Değişim
|: 2,09%
|| 88,18
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.320
En Düşük
4.230
15:0318,6059
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0396
|Açılış
|: 18,6280
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
15:0318,5817
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0904
|Açılış
|: 18,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
15:031.003,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,66
|Açılış
|: 1.003,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler15:03
|KONYA
|2.552,00
|168.102.850
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|19.882.199
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|4.981.262.166
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|62.141.847
|% 9,96
|
|GARFA
|19,67
|9.569.050
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|16.212.631
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,17
|18.856.978
|% -9,46
|
|PRKME
|14,43
|122.823.915
|% -7,68
|
|MERCN
|25,68
|76.099.075
|% -7,36
|
|KRDMD
|13,82
|5.642.311.881
|% 6,31
|
|THYAO
|103,70
|5.302.209.456
|% -0,48
|
|EREGL
|36,62
|4.981.262.166
|% 9,97
|
|EKGYO
|4,78
|3.420.973.666
|% 3,91
|
|PETKM
|14,26
|3.259.142.359
|% 1,86
|
|EKGYO
|4,78
|3.420.973.666
|% 3,91
|
|KRDMD
|13,82
|5.642.311.881
|% 6,31
|
|PETKM
|14,26
|3.259.142.359
|% 1,86
|
|HALKB
|8,86
|2.031.232.387
|% 3,75
|
|ISCTR
|9,24
|2.091.417.325
|% 3,24
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6034
|18,6059
|% 0,21
|
|Euro
|18,5737
|18,5817
|% 0,49
|
|Sterlin
|21,2320
|21,3385
|% 0,81
|
|Frank
|18,7195
|18,8323
|% 0,63
|
|Riyal
|4,9358
|4,9605
|% 0,21
|
|15:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.676
|1.677
|-5,03
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-0,85
|
|Cumhuriyet
|6.682
|6.783
|-6,00
|
|Tam
|6.714
|6.761
|127,00
|
|Yarım
|3.271
|3.306
|62,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.653
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,69
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,38
|12,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|98,27
|98,27
|-0,30
|
Seans Raporu
15:03
daha fazla
-
15:17VAKFN
Yüzde 6.80 oranında artışla 4.40 lira fiyatla işlem gören hissede 45, 362, 119 adet işlem
-
15:16PRDGS
Yüzde 9.03 oranında artışla 6.52 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 541, 444 adet işlem
-
15:15XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 121, 56 artarak (% 2.65 ) 4, 706
-
15:15SAHOL
Yüzde 5.49 oranında artışla 36.10 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 308, 107 adet işlem
-
15:13MNDRS
Yüzde 6.36 oranında artışla 8.36 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 068, 961 adet işlem