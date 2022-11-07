***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.11.2022 13:43
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077290
BIST
13:304.308
En Yüksek
|Değişim
|: 2,15%
|| 90,62
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
13:3018,6075
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0412
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
13:3018,5972
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1059
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
13:301.004,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,71
|Açılış
|: 1.004,71
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler13:28
|EREGL
|36,62
|4.941.106.212
|% 9,97
|
|INVEO
|28,30
|72.781.489
|% 9,95
|
|VAKKO
|41,32
|64.643.997
|% 9,95
|
|GARFA
|19,67
|8.850.782
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|2.021.809
|% 9,95
|
|ATSYH
|132,30
|4.714.864
|% -10,00
|
|KIMMR
|9,16
|15.050.034
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|1.984.908
|% -9,57
|
|PRKME
|14,52
|97.616.659
|% -7,10
|
|MERCN
|25,82
|67.475.148
|% -6,85
|
|KRDMD
|13,86
|5.088.042.911
|% 6,62
|
|EREGL
|36,62
|4.941.106.212
|% 9,97
|
|THYAO
|103,60
|4.293.235.417
|% -0,58
|
|PETKM
|14,33
|2.668.130.781
|% 2,36
|
|EKGYO
|4,82
|2.306.153.975
|% 4,78
|
|EKGYO
|4,82
|2.306.153.975
|% 4,78
|
|KRDMD
|13,86
|5.088.042.911
|% 6,62
|
|PETKM
|14,33
|2.668.130.781
|% 2,36
|
|ISCTR
|9,29
|1.412.735.915
|% 3,80
|
|EREGL
|36,62
|4.941.106.212
|% 9,97
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6033
|18,6053
|% 0,21
|
|Euro
|18,5868
|18,5952
|% 0,56
|
|Sterlin
|21,2423
|21,3488
|% 0,85
|
|Frank
|18,7063
|18,8190
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9358
|4,9606
|% 0,21
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.679
|1.679
|-2,88
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|0,97
|
|Cumhuriyet
|6.687
|6.788
|-1,00
|
|Tam
|6.724
|6.773
|139,00
|
|Yarım
|3.276
|3.311
|67,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.656
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|20,71
|20,75
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|98,67
|98,67
|0,10
|