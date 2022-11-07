***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.11.2022 13:44
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077295
BIST
13:404.306
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 88,94
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
13:4018,6058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0395
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
13:4018,5829
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0916
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
13:401.004,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.004,00
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler13:40
|EREGL
|36,62
|4.945.054.507
|% 9,97
|
|GARFA
|19,67
|9.115.108
|% 9,95
|
|INVEO
|28,30
|73.427.040
|% 9,95
|
|VAKKO
|41,32
|65.994.748
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|2.021.809
|% 9,95
|
|ATSYH
|132,30
|4.714.864
|% -10,00
|
|KIMMR
|9,16
|15.278.888
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|1.984.908
|% -9,57
|
|PRKME
|14,44
|101.184.364
|% -7,61
|
|MERCN
|25,74
|69.473.782
|% -7,14
|
|KRDMD
|13,84
|5.152.707.983
|% 6,46
|
|EREGL
|36,62
|4.945.054.507
|% 9,97
|
|THYAO
|103,00
|4.531.364.457
|% -1,15
|
|PETKM
|14,29
|2.700.737.458
|% 2,07
|
|EKGYO
|4,79
|2.384.193.988
|% 4,13
|
|EKGYO
|4,79
|2.384.193.988
|% 4,13
|
|KRDMD
|13,84
|5.152.707.983
|% 6,46
|
|PETKM
|14,29
|2.700.737.458
|% 2,07
|
|ISCTR
|9,30
|1.438.915.241
|% 3,91
|
|EREGL
|36,62
|4.945.054.507
|% 9,97
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6037
|18,6058
|% 0,21
|
|Euro
|18,5758
|18,5829
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,2309
|21,3374
|% 0,80
|
|Frank
|18,7078
|18,8205
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9361
|4,9608
|% 0,22
|
|13:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.679
|-3,25
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|0,92
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|0,00
|
|Tam
|6.724
|6.773
|139,00
|
|Yarım
|3.276
|3.311
|67,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.656
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,71
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|98,67
|98,67
|0,10
|