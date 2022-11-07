***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.11.2022 13:44
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077296
BIST
14:074.307
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 90,43
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
14:0718,6050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0387
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
14:0718,5840
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0927
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
14:071.003,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,45
|Açılış
|: 1.003,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler14:07
|POLTK
|968,00
|14.582.774
|% 9,99
|
|EREGL
|36,62
|4.962.139.165
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|61.450.639
|% 9,96
|
|INVEO
|28,30
|74.282.266
|% 9,95
|
|GARFA
|19,67
|9.502.035
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|15.395.540
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,29
|11.876.801
|% -8,69
|
|DITAS
|34,84
|20.968.741
|% -7,39
|
|BTCIM
|39,00
|24.677.745
|% -7,28
|
|KRDMD
|13,86
|5.324.730.972
|% 6,62
|
|EREGL
|36,62
|4.962.139.165
|% 9,97
|
|THYAO
|103,70
|4.832.681.618
|% -0,48
|
|EKGYO
|4,80
|2.902.563.112
|% 4,35
|
|PETKM
|14,38
|2.868.394.429
|% 2,71
|
|EKGYO
|4,80
|2.902.563.112
|% 4,35
|
|KRDMD
|13,86
|5.324.730.972
|% 6,62
|
|PETKM
|14,38
|2.868.394.429
|% 2,71
|
|ISCTR
|9,29
|1.615.853.703
|% 3,80
|
|HALKB
|8,86
|1.236.468.486
|% 3,75
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6015
|18,6050
|% 0,21
|
|Euro
|18,5697
|18,5840
|% 0,50
|
|Sterlin
|21,2564
|21,3630
|% 0,92
|
|Frank
|18,7119
|18,8246
|% 0,59
|
|Riyal
|4,9362
|4,9610
|% 0,22
|
|14:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.678
|-4,23
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.004
|-0,40
|
|Cumhuriyet
|6.683
|6.784
|-5,00
|
|Tam
|6.716
|6.764
|130,00
|
|Yarım
|3.272
|3.307
|63,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.654
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,68
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,35
|12,37
|-0,10
|
|B. Petrol
|98,44
|98,44
|-0,13
|
Seans Raporu
14:07
daha fazla
-
14:22ISDMR
Yüzde 9.94 oranında artışla 30.74 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 040, 051 adet işlem
-
14:21KRDMA
Yüzde 6.08 oranında artışla 10.82 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 694, 397 adet işlem
-
14:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, ARCLK, SASA
-
14:20
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, KRDMD, KCHOL
-
14:20XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 88, 77 artarak (% 2.39 ) 3, 808