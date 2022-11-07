***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.11.2022 13:45
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077298
BIST
13:344.303
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 86,12
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
13:3418,6069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0406
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
13:3418,6005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1092
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
13:341.004,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,79
|Açılış
|: 1.004,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler13:34
|POLTK
|968,10
|12.743.736
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|4.942.447.566
|% 9,97
|
|INVEO
|28,30
|72.844.881
|% 9,95
|
|VAKKO
|41,32
|65.994.748
|% 9,95
|
|GARFA
|19,67
|9.048.898
|% 9,95
|
|ATSYH
|132,30
|4.714.864
|% -10,00
|
|KIMMR
|9,16
|15.050.034
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|1.984.908
|% -9,57
|
|PRKME
|14,51
|98.447.094
|% -7,17
|
|MERCN
|25,82
|67.638.671
|% -6,85
|
|KRDMD
|13,86
|5.103.119.312
|% 6,62
|
|EREGL
|36,62
|4.942.447.566
|% 9,97
|
|THYAO
|103,60
|4.344.611.724
|% -0,58
|
|PETKM
|14,30
|2.676.278.165
|% 2,14
|
|EKGYO
|4,80
|2.325.620.900
|% 4,35
|
|EKGYO
|4,80
|2.325.620.900
|% 4,35
|
|KRDMD
|13,86
|5.103.119.312
|% 6,62
|
|PETKM
|14,30
|2.676.278.165
|% 2,14
|
|ISCTR
|9,28
|1.413.070.101
|% 3,69
|
|EREGL
|36,62
|4.942.447.566
|% 9,97
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6038
|18,6069
|% 0,22
|
|Euro
|18,5895
|18,6005
|% 0,59
|
|Sterlin
|21,2522
|21,3587
|% 0,90
|
|Frank
|18,7059
|18,8186
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9360
|4,9607
|% 0,21
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.679
|-3,25
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.005
|0,92
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|0,00
|
|Tam
|6.724
|6.773
|139,00
|
|Yarım
|3.276
|3.311
|67,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.656
|35,00
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,71
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|98,67
|98,67
|0,10
|