***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.11.2022 13:47
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077302
BIST
14:124.309
En Yüksek
|Değişim
|: 2,17%
|| 91,59
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
14:1218,6065
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0402
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
14:1218,5951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1038
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
14:121.003,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,62
|Açılış
|: 1.003,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler14:10
|EREGL
|36,62
|4.965.217.223
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|61.477.526
|% 9,96
|
|INVEO
|28,30
|74.309.179
|% 9,95
|
|VAKKO
|41,32
|66.319.771
|% 9,95
|
|GARFA
|19,67
|9.502.035
|% 9,95
|
|KIMMR
|9,16
|15.409.711
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,36
|12.814.442
|% -8,24
|
|BTCIM
|39,04
|26.232.850
|% -7,18
|
|DITAS
|34,94
|21.059.745
|% -7,12
|
|KRDMD
|13,87
|5.341.898.448
|% 6,69
|
|EREGL
|36,62
|4.965.217.223
|% 9,97
|
|THYAO
|103,70
|4.856.354.538
|% -0,48
|
|EKGYO
|4,82
|2.912.416.537
|% 4,78
|
|PETKM
|14,38
|2.900.189.387
|% 2,71
|
|EKGYO
|4,82
|2.912.416.537
|% 4,78
|
|KRDMD
|13,87
|5.341.898.448
|% 6,69
|
|PETKM
|14,38
|2.900.189.387
|% 2,71
|
|ISCTR
|9,29
|1.638.314.713
|% 3,80
|
|HALKB
|8,87
|1.251.967.589
|% 3,86
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6045
|18,6062
|% 0,21
|
|Euro
|18,5732
|18,5877
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,2565
|21,3631
|% 0,92
|
|Frank
|18,7134
|18,8261
|% 0,60
|
|Riyal
|4,9356
|4,9604
|% 0,21
|
|14:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.677
|1.677
|-4,90
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-0,04
|
|Cumhuriyet
|6.680
|6.781
|-8,00
|
|Tam
|6.718
|6.766
|132,00
|
|Yarım
|3.273
|3.308
|64,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.654
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,69
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|12,36
|12,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|98,59
|98,59
|0,02
|