***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.11.2022 13:48
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077306
BIST
13:504.308
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 91,24
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
13:5018,6093
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0430
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
13:5018,5950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,1037
|Açılış
|: 18,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
13:501.004,34
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,34
|Açılış
|: 1.004,34
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler13:49
|EREGL
|36,62
|4.951.366.733
|% 9,97
|
|INVEO
|28,30
|73.712.021
|% 9,95
|
|VAKKO
|41,32
|66.189.820
|% 9,95
|
|GARFA
|19,67
|9.353.192
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|2.021.809
|% 9,95
|
|ATSYH
|132,30
|4.714.864
|% -10,00
|
|KIMMR
|9,16
|15.325.540
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|1.984.908
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,41
|8.074.175
|% -7,92
|
|DITAS
|34,86
|20.300.924
|% -7,34
|
|KRDMD
|13,90
|5.245.089.599
|% 6,92
|
|EREGL
|36,62
|4.951.366.733
|% 9,97
|
|THYAO
|103,40
|4.715.487.354
|% -0,77
|
|PETKM
|14,28
|2.751.264.205
|% 2,00
|
|EKGYO
|4,79
|2.438.996.232
|% 4,13
|
|EKGYO
|4,79
|2.438.996.232
|% 4,13
|
|KRDMD
|13,90
|5.245.089.599
|% 6,92
|
|PETKM
|14,28
|2.751.264.205
|% 2,00
|
|ISCTR
|9,33
|1.549.071.247
|% 4,25
|
|EREGL
|36,62
|4.951.366.733
|% 9,97
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6016
|18,6104
|% 0,24
|
|Euro
|18,5801
|18,5910
|% 0,54
|
|Sterlin
|21,2327
|21,3392
|% 0,81
|
|Frank
|18,7105
|18,8233
|% 0,58
|
|Riyal
|4,9360
|4,9608
|% 0,22
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|-3,30
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|0,34
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|0,00
|
|Tam
|6.720
|6.768
|134,00
|
|Yarım
|3.275
|3.309
|65,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.655
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|20,67
|20,70
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,37
|12,39
|-0,08
|
|B. Petrol
|98,48
|98,48
|-0,09
|