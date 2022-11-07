***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.11.2022 13:50
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077315
BIST
13:554.309
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 92,02
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.319
En Düşük
4.230
13:5518,6061
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0398
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
13:5518,5852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0939
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
13:551.003,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,40
|Açılış
|: 1.003,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler13:55
|EREGL
|36,62
|4.952.164.866
|% 9,97
|
|INVEO
|28,30
|74.033.481
|% 9,95
|
|VAKKO
|41,32
|66.190.068
|% 9,95
|
|GARFA
|19,67
|9.376.619
|% 9,95
|
|COSMO
|92,85
|2.021.809
|% 9,95
|
|ATSYH
|132,30
|4.714.864
|% -10,00
|
|KIMMR
|9,16
|15.350.226
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|1.984.908
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,44
|8.628.554
|% -7,73
|
|DITAS
|34,84
|20.507.762
|% -7,39
|
|KRDMD
|13,87
|5.263.900.932
|% 6,69
|
|EREGL
|36,62
|4.952.164.866
|% 9,97
|
|THYAO
|103,60
|4.745.694.280
|% -0,58
|
|PETKM
|14,33
|2.771.903.209
|% 2,36
|
|EKGYO
|4,81
|2.517.582.400
|% 4,57
|
|EKGYO
|4,81
|2.517.582.400
|% 4,57
|
|KRDMD
|13,87
|5.263.900.932
|% 6,69
|
|PETKM
|14,33
|2.771.903.209
|% 2,36
|
|ISCTR
|9,32
|1.567.521.501
|% 4,13
|
|EREGL
|36,62
|4.952.164.866
|% 9,97
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6035
|18,6061
|% 0,21
|
|Euro
|18,5776
|18,5852
|% 0,51
|
|Sterlin
|21,2181
|21,3245
|% 0,74
|
|Frank
|18,7060
|18,8187
|% 0,56
|
|Riyal
|4,9360
|4,9607
|% 0,21
|
|13:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|-3,42
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|0,17
|
|Cumhuriyet
|6.688
|6.789
|0,00
|
|Tam
|6.720
|6.768
|134,00
|
|Yarım
|3.274
|3.309
|65,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.655
|34,00
|
|Gümüş.Ons
|20,65
|20,69
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,38
|12,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|98,44
|98,44
|-0,13
|