***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
07.11.2022 13:47
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1077303
BIST
16:464.320
En Yüksek
|Değişim
|: 2,44%
|| 102,90
|Açılış
|: 4.230
|
|Önceki Kapanış
|: 4.217
|
4.333
En Düşük
4.230
16:4618,5921
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0258
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6150
|
18,6584
En Düşük
18,5206
16:4618,6021
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,1108
|Açılış
|: 18,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5100
|
18,6274
En Düşük
18,3801
16:461.002,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,23
|Açılış
|: 1.003,16
|
|Önceki Kapanış
|: 1.004,00
|
1.006,11
En Düşük
997,25
BIST En Aktif Hisseler16:46
|KONYA
|2.552,00
|205.308.849
|% 10,00
|
|BFREN
|2.332,90
|92.451.953
|% 10,00
|
|POLTK
|968,10
|23.234.720
|% 10,00
|
|EREGL
|36,62
|4.999.379.984
|% 9,97
|
|DESA
|39,08
|62.538.001
|% 9,96
|
|KIMMR
|9,16
|17.027.587
|% -9,93
|
|KERVN
|0,85
|2.439.026
|% -9,57
|
|EGEPO
|14,37
|30.754.148
|% -8,18
|
|PRKME
|14,37
|136.956.653
|% -8,06
|
|BTCIM
|38,90
|41.952.966
|% -7,51
|
|THYAO
|104,80
|7.720.932.518
|% 0,58
|
|KRDMD
|13,76
|6.262.251.742
|% 5,85
|
|EREGL
|36,62
|4.999.379.984
|% 9,97
|
|TUPRS
|440,20
|4.149.764.946
|% 2,80
|
|PETKM
|14,40
|4.008.368.984
|% 2,86
|
|EKGYO
|4,77
|3.951.808.094
|% 3,70
|
|KRDMD
|13,76
|6.262.251.742
|% 5,85
|
|ISCTR
|9,27
|2.607.760.869
|% 3,58
|
|PETKM
|14,40
|4.008.368.984
|% 2,86
|
|HALKB
|8,81
|2.424.678.327
|% 3,16
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5800
|18,5921
|% 0,14
|
|Euro
|18,5769
|18,6021
|% 0,60
|
|Sterlin
|21,2342
|21,3407
|% 0,82
|
|Frank
|18,7203
|18,8331
|% 0,64
|
|Riyal
|4,9340
|4,9587
|% 0,17
|
|16:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.678
|1.678
|-3,53
|
|Altın Gr.
|1.003
|1.003
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|6.683
|6.784
|-5,00
|
|Tam
|6.717
|6.766
|132,00
|
|Yarım
|3.273
|3.308
|64,00
|
|Çeyrek
|1.641
|1.654
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|20,77
|20,79
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,36
|12,38
|-0,09
|
|B. Petrol
|97,95
|97,95
|-0,62
|