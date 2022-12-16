***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
16.12.2022 16:17
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
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Açıklamalar
Fon izahnamesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088005
BIST
16:535.174
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -15,09
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
16:5318,6518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
16:5319,8366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0146
|Açılış
|: 19,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7888
16:531.070,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 5,23
|Açılış
|: 1.070,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.071,39
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler16:53
|BRKSN
|25,30
|9.400.541
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|25.552.666
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.749.834
|% 9,99
|
|HALKB
|14,24
|2.653.604.519
|% 9,96
|
|SKTAS
|5,63
|83.456.452
|% 9,96
|
|VKING
|20,88
|3.665.921
|% -10,00
|
|EUREN
|14,33
|871.528.420
|% -9,99
|
|RALYH
|39,34
|165.596.136
|% -9,98
|
|MNDRS
|8,18
|26.834.442
|% -9,91
|
|IDGYO
|4,41
|8.320.295
|% -9,82
|
|PETKM
|19,02
|5.678.961.089
|% 4,62
|
|THYAO
|139,40
|5.581.117.270
|% -0,50
|
|VAKBN
|12,33
|5.577.786.580
|% 7,50
|
|YKBNK
|11,82
|5.091.654.900
|% -0,17
|
|AKBNK
|18,74
|4.403.653.495
|% 1,30
|
|EKGYO
|8,06
|4.051.882.994
|% 2,28
|
|VAKBN
|12,33
|5.577.786.580
|% 7,50
|
|YKBNK
|11,82
|5.091.654.900
|% -0,17
|
|SKBNK
|3,17
|1.307.217.343
|% 8,93
|
|ISCTR
|12,37
|3.887.585.170
|% 1,81
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6400
|18,6518
|% 0,04
|
|Euro
|19,8275
|19,8366
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,6551
|22,7687
|% 0,09
|
|Frank
|19,9723
|20,0926
|% -0,11
|
|Riyal
|4,9431
|4,9679
|% 0,01
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|8,48
|
|Altın Gr.
|1.070
|1.071
|5,22
|
|Cumhuriyet
|7.193
|7.302
|24,00
|
|Tam
|7.229
|7.275
|17,00
|
|Yarım
|3.500
|3.557
|9,00
|
|Çeyrek
|1.756
|1.778
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,78
|13,80
|-0,05
|
|B. Petrol
|79,19
|79,19
|-2,02
|