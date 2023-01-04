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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

04.01.2023 09:33
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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yok
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İzahname



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092948


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AKBNK 19,58 3.308.579.061 % 0,00  
AKSEN 47,10 679.052.599 % 0,00  
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Altın Ons 1.848 1.848 10,13  
Altın Gr. 1.113 1.113 7,24  
Cumhuriyet 7.471 7.584 61,00  
Tam 7.530 7.609 34,00  
Yarım 3.647 3.720 17,00  
Çeyrek 1.829 1.860 9,00  
Gümüş.Ons 24,10 24,14 0,14  
Gümüş Gr. 14,50 14,53 0,11  
B. Petrol 81,64 81,64 -0,46  
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