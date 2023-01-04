***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.01.2023 09:33
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092948
BIST
18:055.627
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 5.698
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.705
En Düşük
5.610
18:0518,7312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0095
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8900
|
18,8040
En Düşük
18,6882
18:0519,8122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0461
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
19,9376
En Düşük
19,7379
18:051.113,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 7,62
|Açılış
|: 1.113,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.113,64
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|74,45
|15.131.540
|% 0,00
|
|AGHOL
|109,00
|126.282.071
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,58
|3.308.579.061
|% 0,00
|
|AKSEN
|47,10
|679.052.599
|% 0,00
|
|AKFGY
|5,53
|771.764.194
|% 0,00
|
|ACSEL
|74,45
|15.131.540
|% 0,00
|
|AGHOL
|109,00
|126.282.071
|% 0,00
|
|AKBNK
|19,58
|3.308.579.061
|% 0,00
|
|AKSEN
|47,10
|679.052.599
|% 0,00
|
|AKFGY
|5,53
|771.764.194
|% 0,00
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% 0,00
|
|THYAO
|147,40
|10.925.716.712
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 0,00
|
|ASELS
|69,10
|8.940.408.395
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.094.812
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.094.812
|% 0,00
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 0,00
|
|PETKM
|20,48
|6.992.769.481
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,73
|3.553.385.374
|% 0,00
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7294
|18,7312
|% 0,05
|
|Euro
|19,7855
|19,8122
|% 0,23
|
|Sterlin
|22,3853
|22,4976
|% 0,20
|
|Frank
|20,0012
|20,1217
|% 0,43
|
|Riyal
|4,9666
|4,9915
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.848
|10,13
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.113
|7,24
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.530
|7.609
|34,00
|
|Yarım
|3.647
|3.720
|17,00
|
|Çeyrek
|1.829
|1.860
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,50
|14,53
|0,11
|
|B. Petrol
|81,64
|81,64
|-0,46
|