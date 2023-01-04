***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.01.2023 13:50
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Güncel izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093081
BIST
15:095.588
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -38,77
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
15:0918,7466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0249
|Açılış
|: 18,8420
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
15:0919,9109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,1448
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
15:091.120,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 14,24
|Açılış
|: 1.120,06
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler15:07
|EYGYO
|22,90
|14.001.747
|% 9,99
|
|SAMAT
|21,02
|37.793.545
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|31.281.719
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|321.976.480
|% 9,93
|
|YESIL
|6,32
|199.007.793
|% 8,59
|
|ULUSE
|225,00
|55.041.249
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|8.631.781
|% -9,97
|
|LIDER
|88,10
|21.211.223
|% -9,55
|
|DIRIT
|5,85
|888.164
|% -7,73
|
|BALAT
|23,20
|1.056.439
|% -7,27
|
|EKGYO
|9,47
|5.657.040.289
|% 0,53
|
|THYAO
|146,00
|4.852.975.987
|% -0,95
|
|YKBNK
|11,81
|2.163.748.863
|% 0,68
|
|TUPRS
|518,40
|2.135.223.447
|% -1,16
|
|KOZAL
|611,90
|2.089.192.126
|% -3,56
|
|EKGYO
|9,47
|5.657.040.289
|% 0,53
|
|YKBNK
|11,81
|2.163.748.863
|% 0,68
|
|VAKBN
|12,08
|1.142.798.504
|% 0,75
|
|SKBNK
|3,06
|287.784.927
|% -0,97
|
|CEMAS
|2,79
|182.753.426
|% 2,57
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7410
|18,7460
|% 0,13
|
|Euro
|19,8923
|19,9070
|% 0,71
|
|Sterlin
|22,5333
|22,6463
|% 0,86
|
|Frank
|20,1174
|20,2386
|% 1,01
|
|Riyal
|4,9708
|4,9957
|% 0,17
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.859
|20,72
|
|Altın Gr.
|1.120
|1.120
|14,58
|
|Cumhuriyet
|7.521
|7.635
|51,00
|
|Tam
|7.561
|7.619
|44,00
|
|Yarım
|3.661
|3.724
|21,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.862
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,31
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|0,22
|
|B. Petrol
|80,01
|80,01
|-2,09
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:22GSDDE
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 8.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 367, 934 adet işlem
-
15:21LIDFA
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 5.67 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 904, 309 adet işlem
-
15:20SKTAS
Yüzde -4.21 oranında düşüşle 6.14 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 351, 733 adet işlem
-
15:19LIDFA
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 5.67 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 891, 604 adet işlem
-
15:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, TKFEN, KOZAL