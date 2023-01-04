***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
04.01.2023 13:51
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Güncel izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093083
BIST
14:405.593
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -33,60
|Açılış
|: 5.647
|
|Önceki Kapanış
|: 5.627
|
5.652
En Düşük
5.554
14:4018,7448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0231
|Açılış
|: 18,8370
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,8040
En Düşük
18,6882
14:4019,9085
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1424
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9545
En Düşük
19,7379
14:401.120,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 14,73
|Açılış
|: 1.120,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.105,82
|
1.124,07
En Düşük
1.105,36
BIST En Aktif Hisseler14:36
|EYGYO
|22,90
|13.493.298
|% 9,99
|
|DYOBY
|29,20
|72.440.351
|% 9,94
|
|VERUS
|118,30
|31.216.299
|% 9,94
|
|TERA
|25,90
|321.671.248
|% 9,93
|
|KONYA
|4.159,00
|372.470.918
|% 9,53
|
|ULUSE
|225,00
|54.947.649
|% -10,00
|
|MRGYO
|6,05
|8.421.967
|% -9,97
|
|MARTI
|6,08
|4.380.512
|% -9,93
|
|KMPUR
|104,70
|104.000.217
|% -7,75
|
|LIDER
|89,85
|17.941.052
|% -7,75
|
|EREGL
|42,86
|6.184.725.969
|% 1,47
|
|EKGYO
|9,44
|5.545.045.899
|% 0,21
|
|THYAO
|146,50
|4.614.808.550
|% -0,61
|
|ASELS
|65,85
|4.202.625.032
|% -4,70
|
|KRDMD
|19,43
|4.089.716.080
|% 3,30
|
|EKGYO
|9,44
|5.545.045.899
|% 0,21
|
|KRDMD
|19,43
|4.089.716.080
|% 3,30
|
|YKBNK
|11,84
|2.050.445.715
|% 0,94
|
|ISCTR
|12,91
|1.948.616.449
|% 1,89
|
|EREGL
|42,86
|6.184.725.969
|% 1,47
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7383
|18,7474
|% 0,14
|
|Euro
|19,8873
|19,9024
|% 0,69
|
|Sterlin
|22,5249
|22,6378
|% 0,82
|
|Frank
|20,1339
|20,2552
|% 1,09
|
|Riyal
|4,9704
|4,9953
|% 0,16
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|22,02
|
|Altın Gr.
|1.122
|1.122
|16,48
|
|Cumhuriyet
|7.524
|7.638
|54,00
|
|Tam
|7.575
|7.633
|58,00
|
|Yarım
|3.668
|3.731
|28,00
|
|Çeyrek
|1.840
|1.866
|15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,35
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|14,71
|14,73
|0,31
|
|B. Petrol
|80,08
|80,08
|-2,02
|
Seans Raporu
14:36
daha fazla
-
14:51SMRTG
Yüzde -6.30 oranında düşüşle 77.35 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 406, 152 adet işlem
-
14:50OZGYO
Yüzde -4.17 oranında düşüşle 5.98 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 140, 842 adet işlem
-
14:49CRDFA
Yüzde -4.04 oranında düşüşle 4.27 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 644, 302 adet işlem
-
14:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ASELS, SASA, TCELL
-
14:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 19 kaybederek (% -0.47 ) 4, 957