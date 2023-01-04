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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname

04.01.2023 13:51
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )

Türkçe
İzahname

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1093083


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Cumhuriyet 7.524 7.638 54,00  
Tam 7.575 7.633 58,00  
Yarım 3.668 3.731 28,00  
Çeyrek 1.840 1.866 15,00  
Gümüş.Ons 24,32 24,35 0,36  
Gümüş Gr. 14,71 14,73 0,31  
B. Petrol 80,08 80,08 -2,02  
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