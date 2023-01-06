***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
06.01.2023 14:50
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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yok
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1095163
BIST
14:505.171
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 54,98
|Açılış
|: 5.121
|
|Önceki Kapanış
|: 5.116
|
5.283
En Düşük
4.961
14:5018,7688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0046
|Açılış
|: 18,9130
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9050
|
18,8192
En Düşük
18,7339
14:5019,7028
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0616
|Açılış
|: 19,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9400
|
19,9628
En Düşük
19,6870
14:501.107,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,56
|Açılış
|: 1.107,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,12
|
1.111,74
En Düşük
1.104,30
BIST En Aktif Hisseler14:48
|BRKVY
|28,82
|39.392.837
|% 10,00
|
|HKTM
|61,65
|60.797.737
|% 9,99
|
|UZERB
|212,80
|2.781.252
|% 9,97
|
|TERA
|25,64
|191.510.487
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,74
|5.998.293
|% 9,94
|
|VKING
|36,00
|1.514.124
|% -10,00
|
|DYOBY
|28,74
|189.023.082
|% -9,62
|
|MARTI
|5,06
|100.604.431
|% -7,66
|
|ADEL
|128,00
|86.124.709
|% -6,64
|
|ULUSE
|190,20
|40.805.147
|% -6,07
|
|THYAO
|139,00
|7.523.988.772
|% 2,81
|
|EREGL
|39,92
|6.284.516.048
|% -0,40
|
|ASELS
|60,95
|5.918.464.010
|% 3,48
|
|EKGYO
|9,02
|3.700.762.160
|% 6,37
|
|KRDMD
|18,03
|3.241.781.171
|% 0,17
|
|EKGYO
|9,02
|3.700.762.160
|% 6,37
|
|YKBNK
|10,64
|2.158.584.596
|% 1,53
|
|SKBNK
|2,81
|526.839.357
|% 2,93
|
|KRDMD
|18,03
|3.241.781.171
|% 0,17
|
|EREGL
|39,92
|6.284.516.048
|% -0,40
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7541
|18,7671
|% 0,02
|
|Euro
|19,6883
|19,7019
|% -0,32
|
|Sterlin
|22,1698
|22,2809
|% -0,53
|
|Frank
|19,8945
|20,0143
|% -0,32
|
|Riyal
|4,9781
|5,0031
|% 0,02
|
|14:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|3,67
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|3,30
|
|Cumhuriyet
|7.499
|7.612
|13,00
|
|Tam
|7.534
|7.595
|7,00
|
|Yarım
|3.649
|3.712
|3,00
|
|Çeyrek
|1.830
|1.856
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,45
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|14,16
|14,19
|0,16
|
|B. Petrol
|78,69
|78,69
|0,00
|