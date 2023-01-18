***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
18.01.2023 15:34
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Spk onaylı izahname ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103005
BIST
16:205.382
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 66,56
|Açılış
|: 5.337
|
|Önceki Kapanış
|: 5.315
|
5.424
En Düşük
5.311
16:2018,8015
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0340
|Açılış
|: 19,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0480
|
18,8085
En Düşük
18,6816
16:2020,3944
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1336
|Açılış
|: 20,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6500
|
20,4404
En Düşük
20,1554
16:201.158,96
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 6,82
|Açılış
|: 1.158,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.152,15
|
1.160,03
En Düşük
1.145,19
BIST En Aktif Hisseler16:18
|OTKAR
|1.046,10
|281.740.433
|% 10,00
|
|DURDO
|48,64
|22.370.882
|% 10,00
|
|ONCSM
|49,76
|1.894.015
|% 9,99
|
|FLAP
|14,54
|28.416.056
|% 9,98
|
|BEYAZ
|22,50
|22.107.154
|% 9,97
|
|VKING
|32,34
|1.216.998
|% -9,97
|
|UMPAS
|4,66
|823.846
|% -9,86
|
|DIRIT
|6,20
|157.737
|% -6,06
|
|KENT
|200,20
|1.030.184
|% -5,74
|
|YONGA
|32,52
|214.026
|% -5,63
|
|THYAO
|149,00
|11.126.377.225
|% 1,09
|
|ASELS
|63,65
|7.419.214.794
|% 8,06
|
|EREGL
|40,98
|7.009.661.779
|% 0,20
|
|KOZAL
|575,40
|4.743.583.664
|% 3,45
|
|TUPRS
|586,80
|3.946.399.869
|% 3,02
|
|EKGYO
|8,49
|2.999.141.961
|% -1,16
|
|YKBNK
|9,76
|2.373.670.536
|% -0,31
|
|SKBNK
|2,88
|606.446.207
|% 2,13
|
|PETKM
|18,42
|3.629.884.555
|% 0,00
|
|KRDMD
|19,45
|3.426.130.165
|% -0,77
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7915
|18,8033
|% 0,19
|
|Euro
|20,4012
|20,4068
|% 0,72
|
|Sterlin
|23,1987
|23,3151
|% 0,94
|
|Frank
|20,4731
|20,5965
|% 0,97
|
|Riyal
|4,9888
|5,0139
|% 0,12
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.924
|1.924
|14,65
|
|Altın Gr.
|1.160
|1.160
|7,77
|
|Cumhuriyet
|7.823
|7.941
|16,00
|
|Tam
|7.869
|7.922
|38,00
|
|Yarım
|3.834
|3.877
|19,00
|
|Çeyrek
|1.923
|1.938
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|0,20
|
|B. Petrol
|87,17
|87,17
|1,25
|