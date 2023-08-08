***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname
08.08.2023 11:20
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname )
Türkçe
İzahname
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
İzahname
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1181914
BIST
'
12:007.452
En Düşük
|Değişim
|: -0,24%
|| -18,27
|Açılış
|: 7.496
|
|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.400
En Yüksek
7.504
12:0027,0242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0618
|Açılış
|: 27,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,2445
En Düşük
26,9263
12:0029,7050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0207
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,1939
En Düşük
29,6094
12:001.681,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,50
|Açılış
|: 1.681,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.680,20
|
1.694,99
En Düşük
1.673,71
BIST En Aktif Hisseler11:58
|EKIZ
|26,18
|723.092
|% 10,00
|
|KLSER
|58,85
|1.475.081.931
|% 10,00
|
|CVKMD
|325,60
|299.018.344
|% 10,00
|
|ONCSM
|179,50
|94.296.452
|% 9,99
|
|TETMT
|740,00
|5.616.600
|% 9,99
|
|UZERB
|202,50
|493.493
|% -9,96
|
|AKSUE
|35,06
|117.337.928
|% -7,25
|
|KORDS
|85,05
|309.237.248
|% -7,20
|
|AKGRT
|4,59
|373.618.617
|% -7,09
|
|TKNSA
|27,04
|226.756.502
|% -7,08
|
|THYAO
|262,70
|5.723.453.973
|% -1,57
|
|KOZAL
|28,42
|3.562.900.875
|% 3,95
|
|ASTOR
|109,00
|2.055.867.591
|% 1,58
|
|YKBNK
|14,99
|2.002.317.858
|% 1,01
|
|ISCTR
|16,54
|1.956.482.392
|% 2,29
|
|EKGYO
|9,04
|1.334.670.644
|% -0,99
|
|YKBNK
|14,99
|2.002.317.858
|% 1,01
|
|AKFGY
|5,01
|693.319.630
|% -3,09
|
|KOZAL
|28,42
|3.562.900.875
|% 3,95
|
|ISCTR
|16,54
|1.956.482.392
|% 2,29
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0184
|27,0237
|% 0,23
|
|Euro
|29,6896
|29,7117
|% 0,09
|
|Sterlin
|34,3530
|34,5253
|% -0,11
|
|Frank
|30,7903
|30,9758
|% -0,01
|
|Riyal
|7,1821
|7,2181
|% 0,15
|
|11:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-2,09
|
|Altın Gr.
|1.679
|1.680
|-0,62
|
|Cumhuriyet
|11.471
|11.644
|197,00
|
|Tam
|11.204
|11.316
|170,00
|
|Yarım
|5.606
|5.684
|85,00
|
|Çeyrek
|2.803
|2.842
|43,00
|
|Gümüş.Ons
|23,10
|23,13
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,05
|20,07
|-0,01
|
|B. Petrol
|84,41
|84,41
|-0,93
|
Seans Raporu
11:58
daha fazla
-
12:13DZGYO
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 4.25 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 559, 462 adet işlem
-
12:12ETILR
Yüzde -6.01 oranında düşüşle 15.65 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 427, 255 adet işlem
-
12:11MANAS
Yüzde -4.56 oranında düşüşle 11.31 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 728, 334 adet işlem
-
12:10BARMA
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 17.16 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 145, 049 adet işlem
-
12:09XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 6 kaybederek (% -0.19 ) 8, 072