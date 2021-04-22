***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı
22.04.2021 18:30
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )
Türkçe
Kredi Kullanımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Alınan Kredi Tablosu
Açıklamalar
Kredi Kullanımı
Alınan Kredi Tablosu
Kredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek Bilgi
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 450.000 TL % 0 22/04/2021 22/04/2021 -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930610
BIST
18:051.345
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 14,67
|Açılış
|: 1.320
|
|Önceki Kapanış
|: 1.330
|
1.346
En Düşük
1.309
18:058,3138
En Yüksek
|Değişim
|: 1,65%
|| 0,1347
|Açılış
|: 8,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1650
|
8,3697
En Düşük
8,1672
18:059,9922
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 0,1256
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8000
|
10,0816
En Düşük
9,8213
18:05475,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,14
|Açılış
|: 475,42
|
|Önceki Kapanış
|: 471,88
|
482,52
En Düşük
471,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FORMT
|1,15
|11.381.015
|% 15,00
|
|UZERB
|34,32
|646.131
|% 10,00
|
|MRSHL
|245,30
|2.454.201
|% 10,00
|
|KSTUR
|223,40
|266.031
|% 10,00
|
|SODSN
|27,50
|330.635
|% 10,00
|
|NUGYO
|11,40
|1.946.573
|% -9,95
|
|ANELE
|4,02
|106.589.433
|% -9,87
|
|GSRAY
|3,22
|162.596.306
|% -9,80
|
|SEYKM
|18,96
|29.200.434
|% -6,05
|
|ORMA
|27,80
|893.244
|% -5,95
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 1,58
|
|EREGL
|17,99
|984.265.942
|% 0,84
|
|KOZAL
|107,80
|833.981.780
|% 2,57
|
|THYAO
|11,27
|617.850.885
|% 3,39
|
|SASA
|44,52
|544.847.322
|% -0,18
|
|GARAN
|7,07
|1.598.830.754
|% 1,58
|
|YKBNK
|2,08
|374.605.006
|% 0,48
|
|EKGYO
|1,80
|309.614.700
|% -0,55
|
|TSKB
|1,21
|148.199.467
|% 0,00
|
|AKBNK
|4,87
|419.742.051
|% -0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3102
|8,3138
|% 1,65
|
|Euro
|9,9790
|9,9922
|% 1,27
|
|Sterlin
|11,4600
|11,5175
|% 0,87
|
|Frank
|8,9932
|9,0474
|% 1,19
|
|Riyal
|2,2054
|2,2164
|% 1,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|-12,62
|
|Altın Gr.
|475
|475
|3,17
|
|Cumhuriyet
|3.144
|3.192
|37,00
|
|Tam
|3.123
|3.204
|31,80
|
|Yarım
|1.509
|1.550
|15,38
|
|Çeyrek
|757
|775
|7,69
|
|Gümüş.Ons
|26,14
|26,16
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,38
|65,38
|0,06
|