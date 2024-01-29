***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı









***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Kredi Kullanımı )TürkçeKredi KullanımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYoktur.Bildirim İçeriğiAlınan Kredi TablosuAçıklamalar01.01.2023-31.12.2023 döneminde herhangi bir kredi kullanılmamıştır.Alınan Kredi TablosuKredi Alınan Kuruluş Kredi Tutarı Kredi Para Birimi Faiz Oranı (%) Alındığı Tarih Geri Ödeneceği Tarih Krediye İlişkin Ek BilgiYoktur 0 0 % 0 31/12/2023 31/12/2023 Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243242BIST