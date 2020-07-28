***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2020 14:21
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
01 Ocak- 30 Haziran 2020 dönemine ait Performans Sunum Raporu (Denetimden Geçmiş) ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862381
BIST
16:251.178
En Yüksek
|Değişim
|: -1,51%
|| -18,02
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
16:256,9489
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,0881
|Açılış
|: 7,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
16:258,1533
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,0887
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
16:25432,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 3,93
|Açılış
|: 432,97
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|FMIZP
|100,10
|66.376.971
|% 10,00
|
|DOKTA
|28,16
|31.102.239
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|43.556.215
|% 10,00
|
|QNBFL
|148,50
|33.376.868
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|17.506.895
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.358.831
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|ISBTR
|42.000,00
|266.400
|% -9,19
|
|DARDL
|13,09
|1.143.803
|% -8,53
|
|ASELS
|37,72
|2.133.046.094
|% 0,11
|
|GUSGR
|6,17
|1.718.450.798
|% 9,01
|
|KRDMD
|3,12
|1.102.369.008
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,28
|928.402.721
|% -1,72
|
|GARAN
|7,52
|912.918.890
|% -3,22
|
|EKGYO
|2,28
|928.402.721
|% -1,72
|
|KRDMD
|3,12
|1.102.369.008
|% 0,32
|
|GUSGR
|6,17
|1.718.450.798
|% 9,01
|
|IHLAS
|0,93
|269.482.994
|% -6,06
|
|GSDHO
|2,66
|475.768.916
|% 1,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9151
|8,9598
|% 1,06
|
|Frank
|7,5437
|7,5891
|% 1,43
|
|Riyal
|1,8445
|1,8537
|% 1,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.935
|1.936
|-7,21
|
|Altın Gr.
|432
|432
|3,26
|
|Cumhuriyet
|2.832
|2.867
|39,80
|
|Tam
|2.917
|2.948
|41,00
|
|Yarım
|1.416
|1.439
|20,00
|
|Çeyrek
|710
|720
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,82
|23,85
|-0,76
|
|Gümüş Gr.
|5,33
|5,34
|-0,09
|
|B. Petrol
|43,72
|43,72
|-0,18
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