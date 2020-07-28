***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.07.2020 14:21
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01 Ocak- 30 Haziran 2020 dönemine ait Performans Sunum Raporu (Denetimden Geçmiş) ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/862383
BIST
15:391.178
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -18,17
|Açılış
|: 1.197
|
|Önceki Kapanış
|: 1.196
|
1.198
En Düşük
1.175
15:396,9299
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0691
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9250
|
6,9788
En Düşük
6,8454
15:398,1356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0710
|Açılış
|: 8,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,0950
|
8,1909
En Düşük
8,0435
15:39431,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,05
|Açılış
|: 431,09
|
|Önceki Kapanış
|: 429,04
|
437,62
En Düşük
422,14
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFL
|148,50
|33.372.265
|% 10,00
|
|FMIZP
|100,10
|62.530.536
|% 10,00
|
|KONYA
|500,60
|89.185.154
|% 10,00
|
|KENT
|2.675,50
|43.438.493
|% 10,00
|
|KRGYO
|5,50
|17.499.404
|% 10,00
|
|NIBAS
|18,58
|35.136.038
|% -9,98
|
|YONGA
|25,34
|386.840
|% -9,88
|
|DENGE
|1,79
|307.098
|% -9,60
|
|ISBTR
|42.000,00
|266.400
|% -9,19
|
|DARDL
|13,09
|1.143.803
|% -8,53
|
|ASELS
|37,98
|1.965.183.788
|% 0,80
|
|GUSGR
|6,10
|1.466.764.374
|% 7,77
|
|KRDMD
|3,12
|998.478.147
|% 0,32
|
|EKGYO
|2,28
|883.664.463
|% -1,72
|
|GARAN
|7,49
|840.299.120
|% -3,60
|
|EKGYO
|2,28
|883.664.463
|% -1,72
|
|KRDMD
|3,12
|998.478.147
|% 0,32
|
|IHLAS
|0,93
|255.953.530
|% -6,06
|
|GUSGR
|6,10
|1.466.764.374
|% 7,77
|
|GSDHO
|2,64
|457.057.862
|% 0,76
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9122
|8,9569
|% 1,03
|
|Frank
|7,5320
|7,5774
|% 1,28
|
|Riyal
|1,8437
|1,8530
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.938
|1.938
|-4,57
|
|Altın Gr.
|431
|431
|2,40
|
|Cumhuriyet
|2.829
|2.864
|37,30
|
|Tam
|2.914
|2.946
|38,50
|
|Yarım
|1.415
|1.438
|18,80
|
|Çeyrek
|710
|720
|9,40
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,91
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|5,30
|5,31
|-0,12
|
|B. Petrol
|43,94
|43,94
|0,04
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