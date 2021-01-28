***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
28.01.2021 18:02
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01 Ocak-31 Aralık 2020 dönemine ait Performans Sunum Raporu (Denetimden Geçmiş) ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/905471
BIST
18:001.498
En Yüksek
|Değişim
|: 2,14%
|| 31,32
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.467
|
1.498
En Düşük
1.431
18:007,3579
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0560
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3870
|
7,4312
En Düşük
7,3452
18:008,9330
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0451
|Açılış
|: 8,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
8,9962
En Düşük
8,9175
18:00438,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,05
|Açılış
|: 438,97
|
|Önceki Kapanış
|: 438,93
|
441,11
En Düşük
434,96
BIST En Aktif Hisseler18:00
|OTKAR
|386,20
|614.430.776
|% 10,00
|
|FADE
|7,59
|91.290.490
|% 10,00
|
|ISBIR
|4.054,10
|2.923.006
|% 10,00
|
|PKENT
|1.386,00
|2.505.079
|% 10,00
|
|TURGG
|181,50
|94.570.838
|% 10,00
|
|POLTK
|405,00
|73.734.828
|% -10,00
|
|INVEO
|133,70
|22.861.630
|% -9,97
|
|YAPRK
|102,20
|2.731.806
|% -9,96
|
|SEKUR
|29,28
|134.342.712
|% -9,96
|
|SNKRN
|24,08
|2.259.739
|% -9,95
|
|EKGYO
|2,37
|2.153.299.418
|% 0,85
|
|KOZAL
|117,40
|1.667.896.512
|% 3,44
|
|ODAS
|3,84
|1.548.235.189
|% -2,04
|
|VAKBN
|4,40
|617.647.601
|% 0,69
|
|PGSUS
|72,60
|418.862.300
|% 5,45
|
|EKGYO
|2,37
|2.153.299.418
|% 0,85
|
|ODAS
|3,84
|1.548.235.189
|% -2,04
|
|IHLGM
|1,39
|386.790.642
|% 0,72
|
|CEMAS
|2,20
|221.549.010
|% 0,92
|
|HLGYO
|3,92
|367.411.536
|% 8,29
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3516
|7,3579
|% -0,76
|
|Euro
|8,9228
|8,9330
|% -0,50
|
|Sterlin
|10,0659
|10,1164
|% -0,45
|
|Frank
|8,2432
|8,2929
|% -0,75
|
|Riyal
|1,9549
|1,9647
|% -0,78
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.856
|1.857
|15,47
|
|Altın Gr.
|439
|439
|0,48
|
|Cumhuriyet
|2.920
|2.964
|14,00
|
|Tam
|2.907
|2.982
|17,71
|
|Yarım
|1.405
|1.442
|8,57
|
|Çeyrek
|705
|721
|4,28
|
|Gümüş.Ons
|26,50
|26,53
|1,31
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|0,23
|
|B. Petrol
|55,45
|55,45
|-0,08
|