***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
08.07.2021 15:40
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01 Ocak – 30 Haziran 2021 dönemine ait Performans Sunum Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/948675
BIST
15:391.378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -12,53
|Açılış
|: 1.388
|
|Önceki Kapanış
|: 1.391
|
1.391
En Düşük
1.376
15:398,6931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0078
|Açılış
|: 8,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6900
|
8,7330
En Düşük
8,6701
15:3910,3178
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0673
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3364
En Düşük
10,2314
15:39507,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 4,01
|Açılış
|: 507,78
|
|Önceki Kapanış
|: 503,77
|
508,27
En Düşük
501,13
BIST En Aktif Hisseler15:39
|TUREX
|11,57
|11.407.696
|% 9,98
|
|AVGYO
|3,01
|16.777.983
|% 9,85
|
|DENGE
|1,30
|991.283
|% 9,09
|
|DIRIT
|3,48
|269.894
|% 9,09
|
|SILVR
|5,57
|19.091.469
|% 8,58
|
|SNGYO
|4,23
|14.437.375
|% -10,00
|
|SRVGY
|82,35
|25.497.520
|% -9,95
|
|SANEL
|4,55
|4.781.713
|% -9,90
|
|KATMR
|3,13
|73.197.203
|% -9,28
|
|ERBOS
|124,30
|99.598.040
|% -8,06
|
|GARAN
|8,63
|508.066.385
|% -1,15
|
|THYAO
|13,66
|481.181.634
|% -1,37
|
|KRDMD
|7,11
|429.690.481
|% -0,56
|
|PETKM
|5,35
|342.983.336
|% -0,19
|
|BIOEN
|28,58
|265.529.814
|% 7,12
|
|YKBNK
|2,26
|215.890.170
|% -0,88
|
|EKGYO
|1,87
|178.364.085
|% -1,58
|
|PETKM
|5,35
|342.983.336
|% -0,19
|
|KRDMD
|7,11
|429.690.481
|% -0,56
|
|GARAN
|8,63
|508.066.385
|% -1,15
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6909
|8,6931
|% 0,09
|
|Euro
|10,3091
|10,3178
|% 0,66
|
|Sterlin
|11,9228
|11,9826
|% -0,24
|
|Frank
|9,4501
|9,5070
|% 1,14
|
|Riyal
|2,3106
|2,3222
|% 0,07
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.816
|1.817
|12,97
|
|Altın Gr.
|507
|507
|3,42
|
|Cumhuriyet
|3.355
|3.406
|12,00
|
|Tam
|3.341
|3.425
|18,09
|
|Yarım
|1.615
|1.657
|8,75
|
|Çeyrek
|810
|828
|4,38
|
|Gümüş.Ons
|26,06
|26,09
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,29
|7,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|73,11
|73,11
|-0,32
|