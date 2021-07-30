***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
30.07.2021 14:50
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
2021 yılı 6 aylık Döneme ait Bağımsız Denetimden Geçmiş Performans Sunum Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953117
BIST
17:261.389
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,90
|Açılış
|: 1.383
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.390
En Düşük
1.380
17:268,4405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0151
|Açılış
|: 8,4280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4930
|
8,4894
En Düşük
8,3933
17:2610,0188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0498
|Açılış
|: 9,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0650
|
10,0970
En Düşük
9,9678
17:26493,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,22
|Açılış
|: 493,97
|
|Önceki Kapanış
|: 497,19
|
498,90
En Düşük
492,11
BIST En Aktif Hisseler17:23
|DOBUR
|14,08
|3.038.040
|% 10,00
|
|KTSKR
|22,02
|46.799.776
|% 9,99
|
|SELVA
|8,17
|15.547.713
|% 9,96
|
|TSGYO
|2,79
|30.327.578
|% 9,84
|
|EMKEL
|2,71
|33.380.281
|% 9,72
|
|METUR
|6,82
|97.941.642
|% -9,91
|
|HURGZ
|1,67
|28.943.621
|% -9,73
|
|MEGAP
|6,72
|144.821.625
|% -9,19
|
|MEGAP
|6,72
|144.821.625
|% -9,19
|
|ISBIR
|5.000,00
|836.970
|% -5,82
|
|GARAN
|8,48
|1.307.345.605
|% 1,68
|
|KARSN
|4,53
|736.416.233
|% 7,86
|
|KRDMD
|7,83
|644.406.148
|% 0,77
|
|YKBNK
|2,38
|603.743.390
|% 3,03
|
|EREGL
|20,00
|496.067.201
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,38
|603.743.390
|% 3,03
|
|KARSN
|4,53
|736.416.233
|% 7,86
|
|GARAN
|8,48
|1.307.345.605
|% 1,68
|
|KRDMD
|7,83
|644.406.148
|% 0,77
|
|TRGYO
|3,54
|218.960.208
|% 5,67
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4348
|8,4429
|% -0,15
|
|Euro
|10,0129
|10,0213
|% -0,47
|
|Sterlin
|11,6991
|11,7578
|% -0,64
|
|Frank
|9,2498
|9,3055
|% -0,50
|
|Riyal
|2,2395
|2,2507
|% -0,40
|
|17:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|494
|494
|-3,02
|
|Cumhuriyet
|3.276
|3.326
|-29,00
|
|Tam
|3.262
|3.344
|-28,10
|
|Yarım
|1.577
|1.618
|-13,59
|
|Çeyrek
|791
|809
|-6,80
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,03
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Seans Raporu
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