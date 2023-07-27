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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu

27.07.2023 20:27
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )

Türkçe
Performans Sunuş Raporu

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Performans Sunum Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176031


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BIST USD EURO ALTIN
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En Düşük
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CVKMD 255,20 818.686.518 % 10,00  
TUKAS 9,57 519.892.693 % 10,00  
PASEU 54,45 611.728.209 % 10,00  
GLBMD 19,80 21.892.971 % 10,00  
KTSKR 66,55 122.284.300 % 10,00  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 26,9354 26,9424 % 0,13  
Euro 29,6130 29,6244 % -0,77  
Sterlin 34,4798 34,6528 % -0,70  
Frank 30,9460 31,1324 % -0,62  
Riyal 7,1601 7,1960 % 0,09  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.947 1.948 -24,54  
Altın Gr. 1.686 1.686 -20,12  
Cumhuriyet 11.271 11.442 -107,00  
Tam 11.022 11.143 -112,00  
Yarım 5.503 5.597 -57,00  
Çeyrek 2.760 2.799 -28,00  
Gümüş.Ons 24,20 24,22 -0,73  
Gümüş Gr. 20,95 20,97 -0,62  
B. Petrol 83,65 83,65 1,09  
Seans Raporu 18:05
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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