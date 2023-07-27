***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
27.07.2023 20:27
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Performans Sunum Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176031
BIST
'
18:056.856
En Düşük
|Değişim
|: 1,66%
|| 112,25
|Açılış
|: 6.799
|
|Önceki Kapanış
|: 6.744
|
6.766
En Yüksek
6.856
18:0526,9424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0354
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0700
|
27,0437
En Düşük
26,8361
18:0529,6244
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -0,2291
|Açılış
|: 29,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
30,0773
En Düşük
29,6027
18:051.686,24
En Yüksek
|Değişim
|: -1,19%
|| -20,37
|Açılış
|: 1.686,24
|
|Önceki Kapanış
|: 1.706,61
|
1.717,92
En Düşük
1.682,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CVKMD
|255,20
|818.686.518
|% 10,00
|
|TUKAS
|9,57
|519.892.693
|% 10,00
|
|PASEU
|54,45
|611.728.209
|% 10,00
|
|GLBMD
|19,80
|21.892.971
|% 10,00
|
|KTSKR
|66,55
|122.284.300
|% 10,00
|
|PENTA
|27,18
|1.001.671.978
|% -10,00
|
|AVHOL
|143,20
|10.249.515
|% -9,99
|
|EUKYO
|7,75
|2.490.322
|% -8,07
|
|EUYO
|12,14
|23.590.797
|% -7,33
|
|ATAGY
|8,09
|39.622.180
|% -5,05
|
|KOZAL
|27,56
|10.798.318.847
|% -1,71
|
|THYAO
|228,50
|9.391.208.411
|% 1,96
|
|YKBNK
|13,19
|7.847.386.862
|% 3,61
|
|KOZAA
|59,20
|6.947.364.192
|% -2,47
|
|CANTE
|18,70
|5.975.927.543
|% 6,01
|
|YKBNK
|13,19
|7.847.386.862
|% 3,61
|
|EKGYO
|8,47
|3.394.910.068
|% 1,80
|
|KOZAL
|27,56
|10.798.318.847
|% -1,71
|
|CANTE
|18,70
|5.975.927.543
|% 6,01
|
|ISCTR
|14,37
|3.563.265.827
|% 2,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9354
|26,9424
|% 0,13
|
|Euro
|29,6130
|29,6244
|% -0,77
|
|Sterlin
|34,4798
|34,6528
|% -0,70
|
|Frank
|30,9460
|31,1324
|% -0,62
|
|Riyal
|7,1601
|7,1960
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|-24,54
|
|Altın Gr.
|1.686
|1.686
|-20,12
|
|Cumhuriyet
|11.271
|11.442
|-107,00
|
|Tam
|11.022
|11.143
|-112,00
|
|Yarım
|5.503
|5.597
|-57,00
|
|Çeyrek
|2.760
|2.799
|-28,00
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,22
|-0,73
|
|Gümüş Gr.
|20,95
|20,97
|-0,62
|
|B. Petrol
|83,65
|83,65
|1,09
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ALKA
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