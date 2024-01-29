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***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu

29.01.2024 17:24
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu


***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )

Türkçe
Performans Sunuş Raporu

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Performans sunum raporu ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243315


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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler17:39
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
PKART 57,20 27.224.857 % 10,00  
POLTK 19.197,50 152.342.963 % 10,00  
YONGA 49,50 1.422.486 % 10,00  
YAYLA 12,43 65.324.856 % 10,00  
MIPAZ 71,00 71.525.094 % 9,99  
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17:39 Alış Satış %  
Dolar 30,3471 30,3530 % 0,84  
Euro 32,8120 32,8249 % 0,35  
Sterlin 38,3614 38,5538 % 0,64  
Frank 34,9590 35,1696 % 0,76  
Riyal 8,0681 8,1086 % 0,82  
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17:39 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,93 22,95 % 0,66  
Platin 923,66 926,07 % 0,66  
Paladyum 968,63 973,25 % 0,66  
Brent Pet. 82,34 82,34 % 0,66  
Altın Ons 2.030,93 2.031,20 % 0,66  
Seans Raporu 17:39
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