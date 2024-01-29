***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu
29.01.2024 18:02
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Performans Sunum Raporu )
Türkçe
Performans Sunuş Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Performans sunum raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243368
BIST
'
18:058.472
En Düşük
|Değişim
|: 1,50%
|| 125,42
|Açılış
|: 8.400
|
|Önceki Kapanış
|: 8.346
|
8.399
En Yüksek
8.502
18:0530,3488
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,2489
|Açılış
|: 30,3050
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,4182
En Düşük
30,1690
18:0532,8374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,1274
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
33,0490
En Düşük
32,7672
18:051.980,43
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 26,75
|Açılış
|: 1.980,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.953,68
|
1.988,46
En Düşük
1.958,17
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|539,00
|7.495.768
|% 10,00
|
|YAYLA
|12,43
|69.787.350
|% 10,00
|
|PKART
|57,20
|27.297.558
|% 10,00
|
|POLTK
|19.197,50
|153.705.985
|% 10,00
|
|SODSN
|81,95
|3.210.458
|% 10,00
|
|SNPAM
|76,70
|12.704.766
|% -9,98
|
|ISBTR
|502.000,00
|1.554.000
|% -8,73
|
|VKFYO
|27,32
|134.751.837
|% -8,01
|
|YGYO
|4,47
|55.845.145
|% -7,07
|
|GARFA
|111,90
|126.447.708
|% -5,09
|
|THYAO
|274,00
|14.988.798.543
|% 5,38
|
|TUPRS
|152,30
|4.728.357.779
|% 3,18
|
|ASELS
|51,40
|3.921.417.156
|% 4,51
|
|EREGL
|43,72
|3.874.305.595
|% 0,97
|
|PGSUS
|760,50
|3.833.898.695
|% 2,01
|
|EKGYO
|10,20
|3.291.202.853
|% -0,87
|
|ZOREN
|4,70
|1.263.081.633
|% 4,21
|
|YKBNK
|21,34
|3.440.741.437
|% -1,93
|
|TSPOR
|1,58
|253.894.603
|% -2,71
|
|AKFGY
|2,04
|281.193.154
|% -1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3435
|30,3480
|% 0,82
|
|Euro
|32,8278
|32,8380
|% 0,39
|
|Sterlin
|38,3753
|38,5678
|% 0,67
|
|Frank
|35,0017
|35,2125
|% 0,88
|
|Riyal
|8,0669
|8,1074
|% 0,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,12
|23,16
|% 0,66
|
|Platin
|929,56
|930,67
|% 0,66
|
|Paladyum
|973,48
|978,42
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,97
|81,97
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,26
|2.029,57
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58MOBTL
Yüzde 5.94 oranında artışla 4.64 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 004, 464 adet işlem
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17:57ZEDUR
Yüzde 6.43 oranında artışla 86.90 lira fiyatla işlem gören hissede 944, 911 adet işlem
-
17:56OSMEN
Yüzde 5.43 oranında artışla 215.40 lira fiyatla işlem gören hissede 195, 655 adet işlem
-
17:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 97, 89 artarak (% 1.33 ) 7, 468
-
17:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TARKM, PKART, SKYMD, IDEAS, CMBTN, SDTTR, CATES, SELGD, DIRIT, SEKUR