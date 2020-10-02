***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
02.10.2020 15:22
arihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eylül 2020-Dönemine ilişkin portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878022
BIST
16:041.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,24
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
16:047,7640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0180
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
16:049,0940
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0037
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
16:04475,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,11
|Açılış
|: 475,62
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler16:04
|ALCAR
|143,00
|62.015.830
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|6.754.625
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.426.541
|% 10,00
|
|NIBAS
|29,70
|1.489.486
|% 10,00
|
|BRYAT
|176,10
|84.157.173
|% 9,99
|
|YBTAS
|16.342,60
|277.824
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|742.822
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|2.057.174
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|643.430
|% -9,99
|
|COSMO
|9,30
|713.124
|% -9,97
|
|THYAO
|10,72
|2.026.789.471
|% 1,71
|
|SISE
|7,12
|1.995.326.359
|% 3,04
|
|GARAN
|7,13
|1.130.984.178
|% 0,14
|
|ASELS
|18,42
|859.771.612
|% -0,59
|
|KRDMD
|3,43
|774.078.303
|% 0,59
|
|SISE
|7,12
|1.995.326.359
|% 3,04
|
|KRDMD
|3,43
|774.078.303
|% 0,59
|
|THYAO
|10,72
|2.026.789.471
|% 1,71
|
|GARAN
|7,13
|1.130.984.178
|% 0,14
|
|HURGZ
|2,24
|314.225.236
|% -8,20
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7598
|7,7640
|% 0,23
|
|Euro
|9,0812
|9,0940
|% -0,04
|
|Sterlin
|9,9767
|10,0267
|% 0,30
|
|Frank
|8,3669
|8,4173
|% -0,33
|
|Riyal
|2,0575
|2,0678
|% -0,02
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|2,02
|
|Altın Gr.
|475
|475
|0,74
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.190
|0,00
|
|Tam
|3.127
|3.206
|1,95
|
|Yarım
|1.511
|1.551
|0,95
|
|Çeyrek
|758
|775
|0,47
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,08
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,06
|
|B. Petrol
|39,11
|39,11
|-1,82
|