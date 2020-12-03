***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.12.2020 15:24
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Kasım 2020-Dönemine ilişkin portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891165
BIST
15:341.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 5,69
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.334
En Düşük
1.316
15:347,8139
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0477
|Açılış
|: 7,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8450
|
7,9177
En Düşük
7,8007
15:349,5040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0130
|Açılış
|: 9,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,6078
En Düşük
9,4805
15:34462,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,65
|Açılış
|: 462,82
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
468,84
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler15:34
|INVEO
|34,98
|26.900.836
|% 10,00
|
|UFUK
|16,28
|864.387
|% 10,00
|
|SILVR
|5,18
|90.160.821
|% 9,98
|
|TSPOR
|5,07
|343.359.047
|% 9,98
|
|NIBAS
|85,50
|13.504.230
|% 9,97
|
|ARTI
|6,58
|1.108.358
|% -9,99
|
|SNKRN
|5,70
|1.184.332
|% -9,95
|
|KERVN
|1,13
|3.682.482
|% -9,60
|
|TDGYO
|14,10
|7.326.818
|% -7,48
|
|KENT
|445,60
|1.928.469
|% -7,17
|
|TSKB
|2,09
|2.072.365.614
|% -6,70
|
|GARAN
|9,21
|1.743.784.987
|% -0,11
|
|PETKM
|4,37
|1.416.524.642
|% 3,31
|
|DOHOL
|2,88
|1.111.721.831
|% 9,92
|
|THYAO
|12,29
|1.050.906.386
|% 0,33
|
|TSKB
|2,09
|2.072.365.614
|% -6,70
|
|DOHOL
|2,88
|1.111.721.831
|% 9,92
|
|EKGYO
|2,19
|728.473.816
|% 0,92
|
|PETKM
|4,37
|1.416.524.642
|% 3,31
|
|KRDMD
|5,09
|985.611.186
|% 0,79
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8109
|7,8139
|% -0,61
|
|Euro
|9,4961
|9,5040
|% -0,14
|
|Sterlin
|10,4725
|10,5250
|% -0,04
|
|Frank
|8,7276
|8,7801
|% -0,16
|
|Riyal
|2,0765
|2,0869
|% -0,62
|
|15:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|14,97
|
|Altın Gr.
|463
|463
|0,52
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.124
|39,00
|
|Tam
|3.060
|3.138
|32,90
|
|Yarım
|1.479
|1.518
|15,91
|
|Çeyrek
|742
|759
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,27
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,10
|0,02
|
|B. Petrol
|47,85
|47,85
|-0,40
|
Seans Raporu
15:34
daha fazla
-
15:49SEYKM
Yüzde 4.09 oranında artışla 21.38 lira fiyatla işlem gören hissede 512, 616 adet işlem
-
15:48KONTR
Yüzde 5.42 oranında artışla 17.90 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 344, 185 adet işlem
-
15:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 66 artarak (% 0.45 ) 1, 473
-
15:47XU100
Endeks 1, 332 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 20, 223.00 milyon TL de
-
15:47GEDIK
Yüzde 5.39 oranında artışla 10.17 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 134, 917 adet işlem