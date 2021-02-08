***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.02.2021 15:26
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Ocak 2021-Dönemine ilişkin portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908194
BIST
15:381.522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,99
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.527
|
1.542
En Düşük
1.519
15:387,1041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0477
|Açılış
|: 7,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,1227
En Düşük
7,0275
15:388,5489
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0387
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5728
En Düşük
8,4633
15:38415,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,16%
|| 4,76
|Açılış
|: 415,71
|
|Önceki Kapanış
|: 410,95
|
417,25
En Düşük
409,99
BIST En Aktif Hisseler15:38
|YKGYO
|5,94
|10.966.906
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,92
|5.011.549
|% 9,98
|
|ALMAD
|3,31
|10.599.285
|% 9,97
|
|GOLTS
|75,65
|90.024.011
|% 9,96
|
|TGSAS
|37,98
|13.989.317
|% 9,96
|
|CMENT
|46,80
|1.224.309
|% -10,00
|
|DOHOL
|3,62
|3.146.605.276
|% -9,95
|
|TACTR
|34,56
|5.745.366
|% -9,95
|
|SNKRN
|26,64
|691.148
|% -9,94
|
|SANFM
|20,32
|738.615
|% -9,93
|
|DOHOL
|3,62
|3.146.605.276
|% -9,95
|
|KOZAL
|131,00
|1.674.906.842
|% 2,83
|
|ISFIN
|4,52
|1.200.400.956
|% 8,92
|
|ODAS
|4,25
|963.887.814
|% 2,91
|
|GARAN
|9,77
|935.096.253
|% 0,10
|
|DOHOL
|3,62
|3.146.605.276
|% -9,95
|
|ISFIN
|4,52
|1.200.400.956
|% 8,92
|
|EKGYO
|2,48
|612.182.824
|% 1,22
|
|ODAS
|4,25
|963.887.814
|% 2,91
|
|ALBRK
|2,22
|366.690.137
|% 1,37
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,1008
|7,1041
|% 0,68
|
|Euro
|8,5443
|8,5489
|% 0,45
|
|Sterlin
|9,7011
|9,7498
|% 0,37
|
|Frank
|7,8566
|7,9039
|% 0,52
|
|Riyal
|1,8894
|1,8988
|% 0,74
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.820
|8,19
|
|Altın Gr.
|416
|416
|5,41
|
|Cumhuriyet
|2.765
|2.806
|57,00
|
|Tam
|2.751
|2.821
|57,86
|
|Yarım
|1.330
|1.364
|27,98
|
|Çeyrek
|667
|682
|14,00
|
|Gümüş.Ons
|27,08
|27,12
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,12
|
|B. Petrol
|60,02
|60,02
|0,46
|
Seans Raporu
15:38
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-
15:52GEDIK
Yüzde -5.41 oranında düşüşle 24.46 lira fiyatla işlem gören hissede 933, 940 adet işlem
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15:51AGYO
Yüzde -9.09 oranında düşüşle 4.30 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 289, 508 adet işlem
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15:50OYAYO
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15:49XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 1 kaybederek (% -0.44 ) 1, 610
-
15:49XU100
Endeks 1, 523 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 22, 130.00 milyon TL de