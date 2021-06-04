***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.06.2021 18:03
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Mayıs 2021-Dönemine ilişkin portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940222
BIST
18:001.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 5,01
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.435
En Düşük
1.427
18:008,6650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0375
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
18:0010,5522
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0178
|Açılış
|: 10,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
18:00527,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 4,41
|Açılış
|: 527,85
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
528,71
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler18:00
|DOBUR
|13,90
|2.814.412
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.971.751
|% 9,96
|
|FRIGO
|23,22
|44.423.989
|% 9,94
|
|BOBET
|4,23
|368.389.947
|% 9,87
|
|YAYLA
|4,58
|165.996.998
|% 9,05
|
|PKENT
|2.691,00
|3.266.319
|% -10,00
|
|MERIT
|216,00
|1.964.791
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|TKURU
|213,90
|6.371.906
|% -9,36
|
|DIRIT
|6,01
|430.397
|% -8,94
|
|THYAO
|14,00
|1.503.546.790
|% 0,07
|
|GARAN
|8,11
|976.306.012
|% 0,87
|
|KARSN
|3,91
|839.294.292
|% -7,13
|
|KOZAL
|120,60
|616.729.871
|% 1,26
|
|PETKM
|6,32
|602.708.003
|% 0,00
|
|KARSN
|3,91
|839.294.292
|% -7,13
|
|YKBNK
|2,22
|340.788.000
|% 0,91
|
|GARAN
|8,11
|976.306.012
|% 0,87
|
|THYAO
|14,00
|1.503.546.790
|% 0,07
|
|PETKM
|6,32
|602.708.003
|% 0,00
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6632
|8,6650
|% -0,43
|
|Euro
|10,5438
|10,5522
|% -0,17
|
|Sterlin
|12,2446
|12,3060
|% 0,05
|
|Frank
|9,5981
|9,6559
|% 0,05
|
|Riyal
|2,3041
|2,3157
|% -0,41
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|23,50
|
|Altın Gr.
|528
|528
|4,28
|
|Cumhuriyet
|3.484
|3.536
|13,00
|
|Tam
|3.468
|3.557
|14,64
|
|Yarım
|1.676
|1.721
|7,09
|
|Çeyrek
|841
|860
|3,54
|
|Gümüş.Ons
|27,79
|27,82
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|0,06
|
|B. Petrol
|71,51
|71,51
|0,20
|
Seans Raporu
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