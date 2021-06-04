***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.06.2021 18:03
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Mayıs 2021-Dönemine ilişkin portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940224
BIST
17:561.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 4,59
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.435
En Düşük
1.427
17:568,6616
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0409
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
17:5610,5414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0286
|Açılış
|: 10,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
17:56527,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 4,05
|Açılış
|: 527,49
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
528,71
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler17:56
|DOBUR
|13,90
|2.814.190
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.971.751
|% 9,96
|
|FRIGO
|23,22
|44.421.318
|% 9,94
|
|BOBET
|4,23
|368.339.255
|% 9,87
|
|YAYLA
|4,56
|161.842.446
|% 8,57
|
|PKENT
|2.691,00
|3.260.937
|% -10,00
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|TKURU
|215,90
|6.256.096
|% -8,52
|
|THYAO
|14,01
|1.467.519.335
|% 0,14
|
|GARAN
|8,11
|934.637.155
|% 0,87
|
|KARSN
|3,92
|835.694.431
|% -6,89
|
|KOZAL
|120,70
|605.595.077
|% 1,34
|
|PETKM
|6,31
|580.791.892
|% -0,16
|
|KARSN
|3,92
|835.694.431
|% -6,89
|
|YKBNK
|2,21
|339.370.643
|% 0,45
|
|GARAN
|8,11
|934.637.155
|% 0,87
|
|THYAO
|14,01
|1.467.519.335
|% 0,14
|
|PETKM
|6,31
|580.791.892
|% -0,16
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6605
|8,6616
|% -0,47
|
|Euro
|10,5373
|10,5414
|% -0,27
|
|Sterlin
|12,2424
|12,3038
|% 0,03
|
|Frank
|9,5912
|9,6490
|% -0,02
|
|Riyal
|2,3030
|2,3145
|% -0,46
|
|17:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.894
|1.894
|23,23
|
|Gümüş.Ons
|27,78
|27,81
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|7,73
|7,74
|0,06
|
|B. Petrol
|71,50
|71,50
|0,19
|
Seans Raporu
17:56
daha fazla
-
17:58ICBCT
Yüzde 7.07 oranında artışla 5.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 249, 212 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KOZAA, HALKB, TAVHL
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 6, 7 artarak (% 0.54 ) 1, 257
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, FRIGO, DOBUR, BOBET, ATATP
-
17:57
KRTEK, MMCAS, YAYLA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında