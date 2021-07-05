***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2021 16:14
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Haziran 2021-Dönemine ilişkin portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946253
BIST
17:311.391
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 14,33
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.392
En Düşük
1.376
17:318,6674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0122
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
17:3110,2865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0118
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2656
17:31499,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,43
|Açılış
|: 499,23
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler17:31
|VAKFN
|11,77
|8.795.493
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.689.668
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.773.477
|% 10,00
|
|BIOEN
|24,74
|216.009.829
|% 9,96
|
|TSPOR
|2,77
|94.054.901
|% 9,92
|
|PKENT
|2.304,00
|2.291.028
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,05
|66.940.361
|% -6,48
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|KGYO
|5,93
|2.962.888
|% -3,89
|
|THYAO
|14,05
|966.285.970
|% 2,26
|
|GARAN
|8,60
|895.030.080
|% 2,38
|
|KOZAL
|110,90
|725.742.539
|% -1,68
|
|SASA
|29,48
|636.142.413
|% 3,00
|
|ARCLK
|32,86
|319.737.936
|% 1,48
|
|GARAN
|8,60
|895.030.080
|% 2,38
|
|YKBNK
|2,23
|231.243.948
|% 1,83
|
|PEKGY
|1,29
|124.015.804
|% 6,61
|
|THYAO
|14,05
|966.285.970
|% 2,26
|
|IZMDC
|2,63
|154.640.363
|% 6,05
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6657
|8,6674
|% -0,14
|
|Euro
|10,2813
|10,2865
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,9657
|12,0257
|% -0,03
|
|Frank
|9,3635
|9,4199
|% -0,27
|
|Riyal
|2,3049
|2,3164
|% -0,11
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|3,04
|
|Altın Gr.
|499
|500
|0,74
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.288
|3.371
|5,52
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,67
|
|Çeyrek
|797
|815
|1,33
|
|Gümüş.Ons
|26,37
|26,40
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|-0,02
|
|B. Petrol
|76,23
|76,23
|0,06
|
Seans Raporu
17:31
daha fazla
-
17:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 01 artarak (% 1.08 ) 1, 500
-
17:43
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, GARAN, YKBNK
-
17:43
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, GARAN, KOZAL
-
17:43XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 08 üstünde . İşlem hacmi 10, 535.00 milyon TL de
-
17:43OZBAL
Yüzde 6.36 oranında artışla 13.55 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 520, 056 adet işlem