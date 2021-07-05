***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2021 16:14
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Haziran 2021-Dönemine ilişkin portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946254
BIST
17:301.391
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 14,57
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.392
En Düşük
1.376
17:308,6665
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0131
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
17:3010,2843
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0140
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2656
17:30499,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,44
|Açılış
|: 499,20
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler17:29
|KONYA
|931,70
|210.546.335
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.689.668
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.795.481
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.773.477
|% 10,00
|
|BIOEN
|24,74
|204.404.644
|% 9,96
|
|PKENT
|2.304,00
|2.279.508
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,05
|66.669.158
|% -6,48
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|KGYO
|5,92
|2.921.898
|% -4,05
|
|THYAO
|14,05
|961.930.986
|% 2,26
|
|GARAN
|8,59
|889.571.739
|% 2,26
|
|KOZAL
|110,90
|723.719.351
|% -1,68
|
|SASA
|29,48
|634.761.914
|% 3,00
|
|ARCLK
|32,86
|318.996.173
|% 1,48
|
|YKBNK
|2,23
|231.185.494
|% 1,83
|
|GARAN
|8,59
|889.571.739
|% 2,26
|
|PEKGY
|1,29
|123.972.378
|% 6,61
|
|THYAO
|14,05
|961.930.986
|% 2,26
|
|IZMDC
|2,63
|154.617.916
|% 6,05
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6646
|8,6671
|% -0,14
|
|Euro
|10,2800
|10,2875
|% -0,10
|
|Sterlin
|11,9655
|12,0255
|% -0,03
|
|Frank
|9,3627
|9,4191
|% -0,28
|
|Riyal
|2,3047
|2,3162
|% -0,12
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|4,02
|
|Altın Gr.
|500
|500
|0,95
|
|Cumhuriyet
|3.302
|3.352
|3,00
|
|Tam
|3.287
|3.372
|6,11
|
|Yarım
|1.589
|1.631
|2,95
|
|Çeyrek
|797
|816
|1,48
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,08
|76,08
|-0,09
|
Seans Raporu
17:29
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17:40ESEN
Yüzde 9.34 oranında artışla 31.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 566, 287 adet işlem
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17:38XU100
Endeks 1, 391 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 01 üstünde . İşlem hacmi 10, 360.00 milyon TL de
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17:38AKYHO
Yüzde 6.29 oranında artışla 1.86 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 662, 524 adet işlem
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17:37HDFGS
Yüzde 4.36 oranında artışla 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 494, 394 adet işlem
-
17:36OZBAL
Yüzde 5.49 oranında artışla 13.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 406, 623 adet işlem