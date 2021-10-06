***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 14:00
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Eylül 2021-Dönemine ilişkin portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967375
BIST
16:541.378
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -13,86
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
16:548,8977
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0291
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
16:5410,2718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0209
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2538
16:54502,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,17
|Açılış
|: 502,83
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler16:54
|NUGYO
|12,43
|17.634.775
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.760.110
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.173.672
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,05
|22.661.877
|% -9,75
|
|PETKM
|6,12
|1.635.103.412
|% -8,11
|
|MARTI
|1,40
|28.790.034
|% -7,89
|
|RALYH
|4,16
|3.569.797
|% -7,76
|
|HURGZ
|2,11
|48.183.346
|% -6,22
|
|PETKM
|6,12
|1.635.103.412
|% -8,11
|
|EREGL
|16,25
|1.231.470.156
|% 0,62
|
|GARAN
|9,26
|1.114.180.766
|% -0,22
|
|TUPRS
|119,80
|880.785.275
|% -0,91
|
|THYAO
|13,78
|679.444.019
|% -1,85
|
|PETKM
|6,12
|1.635.103.412
|% -8,11
|
|YKBNK
|2,37
|413.537.703
|% 0,00
|
|TSKB
|1,18
|167.307.523
|% -2,48
|
|GARAN
|9,26
|1.114.180.766
|% -0,22
|
|KRDMD
|6,32
|619.331.268
|% -0,47
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8920
|8,8977
|% 0,33
|
|Euro
|10,2673
|10,2718
|% -0,20
|
|Sterlin
|12,0324
|12,0928
|% -0,09
|
|Frank
|9,5425
|9,6000
|% 0,32
|
|Riyal
|2,3637
|2,3756
|% 0,31
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.758
|-1,89
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,23
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.315
|3.399
|25,92
|
|Yarım
|1.602
|1.644
|12,54
|
|Çeyrek
|804
|822
|6,27
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,46
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,02
|
|B. Petrol
|81,23
|81,23
|-1,33
|