***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2021 14:00
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Eylül 2021-Dönemine ilişkin portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967376
BIST
17:041.375
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -16,82
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
17:048,8968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0282
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
17:0410,2687
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0240
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2535
17:04503,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,48
|Açılış
|: 503,13
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,83
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler17:02
|NUGYO
|12,43
|17.635.794
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.767.186
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|291.204.026
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|23.370.015
|% -10,00
|
|PETKM
|6,12
|1.672.058.696
|% -8,11
|
|MARTI
|1,40
|29.063.439
|% -7,89
|
|HURGZ
|2,09
|49.085.087
|% -7,11
|
|RALYH
|4,21
|3.622.195
|% -6,65
|
|PETKM
|6,12
|1.672.058.696
|% -8,11
|
|EREGL
|16,21
|1.250.097.941
|% 0,37
|
|GARAN
|9,26
|1.132.886.897
|% -0,22
|
|TUPRS
|119,90
|888.438.366
|% -0,83
|
|THYAO
|13,76
|700.498.499
|% -1,99
|
|PETKM
|6,12
|1.672.058.696
|% -8,11
|
|YKBNK
|2,38
|437.382.703
|% 0,42
|
|TSKB
|1,19
|167.981.166
|% -1,65
|
|GARAN
|9,26
|1.132.886.897
|% -0,22
|
|KRDMD
|6,30
|634.485.943
|% -0,79
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8904
|8,8964
|% 0,31
|
|Euro
|10,2620
|10,2706
|% -0,21
|
|Sterlin
|12,0217
|12,0820
|% -0,18
|
|Frank
|9,5400
|9,5974
|% 0,29
|
|Riyal
|2,3645
|2,3763
|% 0,34
|
|17:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-0,79
|
|Altın Gr.
|503
|503
|1,63
|
|Cumhuriyet
|3.330
|3.381
|26,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|28,33
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|13,70
|
|Çeyrek
|804
|823
|6,85
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,40
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|81,11
|81,11
|-1,45
|