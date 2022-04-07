***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.04.2022 09:43
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016756
BIST
18:052.316
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
0
En Düşük
0
18:0514,7427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0368
|Açılış
|: 14,7430
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7150
|
14,7462
En Düşük
14,7005
18:0516,1195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0861
|Açılış
|: 16,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1450
En Düşük
16,0138
18:05912,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,14
|Açılış
|: 912,78
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
912,93
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KLKIM
|19,07
|53.590.594
|% 2,33
|
|KCHOL
|39,80
|632.220.626
|% 2,32
|
|ULKER
|16,42
|93.887.756
|% 0,00
|
|YUNSA
|17,97
|7.609.518
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,65
|178.267.615
|% 0,00
|
|ULKER
|16,42
|93.887.756
|% 0,00
|
|YUNSA
|17,97
|7.609.518
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,65
|178.267.615
|% 0,00
|
|TTKOM
|11,10
|480.310.915
|% 0,00
|
|TRGYO
|6,06
|110.069.073
|% 0,00
|
|THYAO
|34,62
|4.625.888.447
|% 0,00
|
|PETKM
|10,08
|2.580.297.774
|% 0,00
|
|GARAN
|12,41
|2.201.053.909
|% 0,00
|
|ASELS
|25,54
|1.917.505.048
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,47
|1.798.418.952
|% 0,00
|
|ODAS
|2,07
|1.360.909.591
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,55
|839.943.285
|% 0,00
|
|PETKM
|10,08
|2.580.297.774
|% 0,00
|
|KARSN
|5,77
|1.448.822.624
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,17
|1.027.445.524
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7392
|14,7467
|% 0,28
|
|Euro
|16,1187
|16,1276
|% 0,59
|
|Sterlin
|19,2311
|19,3276
|% 0,33
|
|Frank
|15,7427
|15,8376
|% 0,28
|
|Riyal
|3,9172
|3,9369
|% 0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|-0,26
|
|Altın Gr.
|912
|912
|1,37
|
|Cumhuriyet
|6.066
|6.158
|-23,00
|
|Tam
|6.039
|6.189
|-24,24
|
|Yarım
|2.919
|2.994
|-11,72
|
|Çeyrek
|1.464
|1.497
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|24,31
|24,34
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|-0,05
|
|B. Petrol
|103
|103
|1,87
|
Seans Raporu
18:05
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17:58CEOEM
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 72 kaybederek (% -0.49 ) 2, 577
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17:56
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, EKGYO, KARSN
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17:56XU100
Endeks 2, 320 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 39, 918.00 milyon TL de