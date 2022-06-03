***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.06.2022 17:34
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034601
BIST
17:582.603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 1,34
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
17:5816,5241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0701
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
17:5817,7550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0564
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
17:58986,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,29
|Açılış
|: 986,68
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
986,68
BIST En Aktif Hisseler17:55
|HEDEF
|6,93
|86.520.964
|% 10,00
|
|TETMT
|233,20
|17.469.744
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,42
|70.795.126
|% 9,97
|
|BOBET
|5,97
|136.576.735
|% 9,94
|
|DOKTA
|26,76
|6.076.322
|% 9,94
|
|KRSTL
|6,77
|6.946.907
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,62
|339.836.884
|% -9,00
|
|PENTA
|467,80
|102.302.981
|% -8,81
|
|KLSYN
|2,09
|42.368.877
|% -7,11
|
|MEPET
|2,98
|11.140.045
|% -6,88
|
|SASA
|43,82
|3.918.829.220
|% 9,00
|
|THYAO
|48,22
|3.588.982.993
|% -2,78
|
|KARSN
|7,22
|2.497.832.115
|% 0,42
|
|EREGL
|34,68
|1.495.691.245
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,10
|1.412.702.691
|% -0,85
|
|KARSN
|7,22
|2.497.832.115
|% 0,42
|
|DOHOL
|3,94
|858.446.205
|% 2,34
|
|TSKB
|2,25
|431.953.926
|% 7,14
|
|EKGYO
|2,80
|531.675.785
|% -0,36
|
|YKBNK
|4,85
|754.677.137
|% 0,00
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5207
|16,5290
|% 0,46
|
|Euro
|17,7134
|17,7571
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,6419
|20,7455
|% 0,01
|
|Frank
|17,1020
|17,2051
|% -0,08
|
|Riyal
|4,3923
|4,4143
|% 0,38
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.859
|1.860
|-8,91
|
|Altın Gr.
|989
|989
|0,19
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,06
|-0,26
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|-0,06
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,52
|
Seans Raporu
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