***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.06.2022 17:35
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034603
BIST
17:392.608
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 6,40
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
17:3916,5264
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0724
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4364
17:3917,7499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0513
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,6736
17:39988,18
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,79
|Açılış
|: 988,18
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
986,86
BIST En Aktif Hisseler17:39
|HEDEF
|6,93
|86.496.272
|% 10,00
|
|TETMT
|233,20
|17.435.930
|% 10,00
|
|GZNMI
|34,42
|67.504.471
|% 9,97
|
|DOKTA
|26,76
|5.773.479
|% 9,94
|
|BOBET
|5,97
|135.900.596
|% 9,94
|
|KRSTL
|6,77
|6.811.344
|% -9,97
|
|PSGYO
|10,68
|333.891.063
|% -8,48
|
|PENTA
|472,00
|100.641.239
|% -7,99
|
|KLSYN
|2,11
|40.923.786
|% -6,22
|
|MEPET
|3,02
|10.521.031
|% -5,63
|
|SASA
|43,16
|3.600.560.609
|% 7,36
|
|THYAO
|48,46
|3.414.577.661
|% -2,30
|
|KARSN
|7,30
|2.453.296.404
|% 1,53
|
|EREGL
|34,80
|1.455.691.284
|% 0,35
|
|KRDMD
|15,13
|1.373.016.781
|% -0,66
|
|KARSN
|7,30
|2.453.296.404
|% 1,53
|
|DOHOL
|3,96
|843.736.589
|% 2,86
|
|EKGYO
|2,80
|527.344.724
|% -0,36
|
|TSKB
|2,23
|402.832.107
|% 6,19
|
|YKBNK
|4,86
|723.443.074
|% 0,21
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,5196
|16,5264
|% 0,44
|
|Euro
|17,7093
|17,7499
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,6612
|20,7649
|% 0,11
|
|Frank
|17,1150
|17,2181
|% -0,01
|
|Riyal
|4,3928
|4,4149
|% 0,39
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.858
|1.858
|-10,57
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-1,24
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|22,01
|22,05
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,75
|-0,07
|
|B. Petrol
|119
|119
|1,13
|
Seans Raporu
17:39
daha fazla
-
17:54EDIP
Yüzde 5.46 oranında artışla 3.09 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 888, 328 adet işlem
-
17:53XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1, 61 artarak (% 0.06 ) 2, 902
-
17:53XU100
Endeks 2, 611 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 35 üstünde . İşlem hacmi 34, 736.00 milyon TL de
-
17:53RYGYO
Yüzde 8.19 oranında artışla 4.49 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 098, 512 adet işlem
-
17:52MAALT
Yüzde 4.84 oranında artışla 240.40 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 753 adet işlem