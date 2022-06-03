***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.06.2022 17:37
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1034605
BIST
18:052.601
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,31
|Açılış
|: 2.611
|
|Önceki Kapanış
|: 2.602
|
2.623
En Düşük
2.591
18:0516,4824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0284
|Açılış
|: 16,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4800
|
16,5454
En Düşük
16,4023
18:0517,7231
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0245
|Açılış
|: 17,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,8139
En Düşük
17,4307
18:05978,80
En Yüksek
|Değişim
|: -1,03%
|| -10,16
|Açılış
|: 978,80
|
|Önceki Kapanış
|: 988,96
|
993,51
En Düşük
976,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|233,20
|17.484.203
|% 10,00
|
|HEDEF
|6,93
|86.547.963
|% 10,00
|
|ALMAD
|3,19
|4.762.120
|% 10,00
|
|YGGYO
|26,68
|9.879.472
|% 9,98
|
|UFUK
|41,26
|808.096
|% 9,97
|
|KRSTL
|6,77
|7.458.292
|% -9,97
|
|PENTA
|464,30
|105.533.573
|% -9,49
|
|PSGYO
|10,60
|345.903.165
|% -9,17
|
|KLSYN
|2,07
|45.204.283
|% -8,00
|
|MEPET
|2,99
|11.999.313
|% -6,56
|
|SASA
|43,90
|4.150.428.492
|% 9,20
|
|THYAO
|47,98
|4.071.062.376
|% -3,27
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|EREGL
|34,52
|1.611.806.361
|% -0,46
|
|KRDMD
|14,98
|1.531.385.953
|% -1,64
|
|KARSN
|7,19
|2.586.746.749
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,94
|899.149.984
|% 2,34
|
|TSKB
|2,21
|463.797.700
|% 5,24
|
|EKGYO
|2,78
|571.518.260
|% -1,07
|
|YKBNK
|4,84
|823.150.527
|% -0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,4423
|16,4824
|% 0,17
|
|Euro
|17,6275
|17,7231
|% 0,14
|
|Sterlin
|20,5145
|20,6174
|% -0,61
|
|Frank
|17,0250
|17,1275
|% -0,53
|
|Riyal
|4,3738
|4,3957
|% -0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-20,08
|
|Altın Gr.
|979
|979
|-10,16
|
|Cumhuriyet
|6.579
|6.678
|14,00
|
|Tam
|6.555
|6.720
|19,90
|
|Yarım
|3.168
|3.251
|9,62
|
|Çeyrek
|1.589
|1.625
|4,81
|
|Gümüş.Ons
|21,89
|21,91
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,60
|-0,22
|
|B. Petrol
|120
|120
|2,36
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KGYO
Yüzde 4.68 oranında artışla 6.48 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 116, 020 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, PETKM, PGSUS
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 97 artarak (% 0.17 ) 2, 345
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GZNMI, TETMT, HEDEF, BOBET, DOKTA
-
17:58
MZHLD, ALBRK, RYGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında