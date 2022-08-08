***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 19:23
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053164
BIST
18:052.795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 44,57
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
18:0517,9725
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0603
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
18,0009
En Düşük
17,8708
18:0518,3235
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0822
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3828
En Düşük
18,1988
18:051.031,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 8,95
|Açılış
|: 1.031,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.035,61
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|28.677,00
|1.609.971
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|59.329.967
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|42.292.500
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|194.334.086
|% 9,98
|
|DURDO
|35,48
|39.169.893
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|17.072.986
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|31.489.030
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|216.354.330
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|257.087.495
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.889.656
|% -9,64
|
|THYAO
|58,75
|5.132.869.918
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|EREGL
|28,70
|2.218.092.858
|% 4,06
|
|SISE
|23,90
|2.074.826.249
|% 2,14
|
|SASA
|52,00
|1.959.481.601
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,44
|2.603.068.999
|% -1,71
|
|SKBNK
|2,29
|963.557.474
|% 3,62
|
|TSKB
|3,24
|1.308.698.445
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|1.509.787.149
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,20
|839.217.163
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9253
|17,9725
|% 0,34
|
|Euro
|18,3035
|18,3235
|% 0,45
|
|Sterlin
|21,6270
|21,7355
|% 0,32
|
|Frank
|18,7245
|18,8373
|% 0,96
|
|Riyal
|4,7625
|4,7864
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|11,98
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.032
|8,83
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.913
|6.975
|-15,00
|
|Yarım
|3.368
|3.410
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.704
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,62
|20,65
|0,74
|
|Gümüş Gr.
|11,91
|11,93
|0,45
|
|B. Petrol
|95,96
|95,96
|1,04
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Seans Raporu
18:05
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