***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.08.2022 19:24
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yoktur.
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053166
BIST
15:392.776
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -18,93
|Açılış
|: 2.795
|
|Önceki Kapanış
|: 2.795
|
2.807
En Düşük
2.762
15:3917,9439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0057
|Açılış
|: 17,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0030
|
17,9734
En Düşük
17,6441
15:3918,3845
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0863
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4162
En Düşük
18,0560
15:391.034,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 2,90
|Açılış
|: 1.034,22
|
|Önceki Kapanış
|: 1.031,32
|
1.035,88
En Düşük
1.016,47
BIST En Aktif Hisseler15:39
|DOGUB
|4,84
|44.168.464
|% 10,00
|
|KRTEK
|22,00
|40.231.648
|% 10,00
|
|NTGAZ
|13,98
|46.209.862
|% 9,99
|
|OBASE
|16,89
|44.151.457
|% 9,96
|
|ALKA
|47,24
|30.582.940
|% 9,96
|
|ASUZU
|240,60
|12.637.515
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,65
|132.327.393
|% -9,88
|
|BRKO
|1,61
|2.598.952
|% -9,55
|
|AKSUE
|29,86
|13.182.468
|% -7,09
|
|KZBGY
|37,14
|33.112.392
|% -7,01
|
|THYAO
|58,20
|3.907.238.900
|% -0,94
|
|ISCTR
|5,97
|2.100.137.437
|% -6,13
|
|EKGYO
|3,45
|1.378.782.933
|% 0,29
|
|TUPRS
|278,00
|1.347.162.383
|% 1,65
|
|SASA
|50,65
|1.278.946.053
|% -2,60
|
|EKGYO
|3,45
|1.378.782.933
|% 0,29
|
|ISCTR
|5,97
|2.100.137.437
|% -6,13
|
|YKBNK
|5,19
|1.223.105.852
|% -0,19
|
|MOBTL
|1,98
|402.532.950
|% 5,32
|
|TSKB
|3,21
|436.973.843
|% -0,93
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9304
|17,9439
|% -0,03
|
|Euro
|18,3698
|18,3845
|% 0,47
|
|Sterlin
|21,6567
|21,7653
|% 0,31
|
|Frank
|18,7506
|18,8636
|% 0,31
|
|Riyal
|4,7568
|4,7806
|% 0,03
|
|15:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|4,69
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|1,68
|
|Cumhuriyet
|6.885
|6.989
|9,00
|
|Tam
|6.928
|6.979
|-8,00
|
|Yarım
|3.375
|3.412
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.693
|1.705
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,61
|20,63
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,86
|11,88
|-0,04
|
|B. Petrol
|97,92
|97,92
|1,27
|