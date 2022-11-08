***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.11.2022 17:17
***HFP*** HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1078075
BIST
17:204.356
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 24,70
|Açılış
|: 4.336
|
|Önceki Kapanış
|: 4.332
|
4.412
En Düşük
4.297
17:2018,6052
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,1282
|Açılış
|: 18,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6200
|
18,6126
En Düşük
18,4157
17:2018,6307
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0957
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5900
|
18,6337
En Düşük
18,4643
17:201.001,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 6,64
|Açılış
|: 1.001,79
|
|Önceki Kapanış
|: 995,15
|
1.002,29
En Düşük
990,19
BIST En Aktif Hisseler17:18
|GRSEL
|15,95
|30.423.970
|% 10,00
|
|GUBRF
|162,80
|772.717.448
|% 10,00
|
|OTTO
|40,70
|938.676
|% 10,00
|
|GESAN
|205,80
|251.414.667
|% 9,99
|
|CELHA
|25,32
|37.563.323
|% 9,99
|
|KLRHO
|28,98
|172.756.696
|% -10,00
|
|VKING
|11,79
|1.043.262
|% -10,00
|
|ISKUR
|793.815,00
|793.815
|% -10,00
|
|SILVR
|31,06
|69.008.439
|% -9,97
|
|ISBIR
|74,55
|1.685.316
|% -9,96
|
|EREGL
|35,66
|11.958.344.924
|% -2,62
|
|THYAO
|113,80
|11.758.522.284
|% 6,16
|
|EKGYO
|5,01
|6.557.279.874
|% 4,59
|
|ASELS
|36,40
|5.271.520.404
|% 2,08
|
|KRDMD
|13,07
|4.338.815.320
|% -5,63
|
|EKGYO
|5,01
|6.557.279.874
|% 4,59
|
|EREGL
|35,66
|11.958.344.924
|% -2,62
|
|KRDMD
|13,07
|4.338.815.320
|% -5,63
|
|ISCTR
|9,22
|2.812.444.135
|% -0,32
|
|SKBNK
|2,12
|629.561.762
|% 1,92
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5992
|18,6033
|% 0,68
|
|Euro
|18,6235
|18,6307
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,2477
|21,3542
|% 0,14
|
|Frank
|18,7121
|18,8248
|% 0,50
|
|Riyal
|4,9332
|4,9579
|% 0,59
|
|17:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|-0,52
|
|Altın Gr.
|1.001
|1.001
|5,73
|
|Cumhuriyet
|6.670
|6.771
|-17,00
|
|Tam
|6.700
|6.749
|1,00
|
|Yarım
|3.265
|3.299
|0,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.649
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,83
|20,85
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,43
|0,07
|
|B. Petrol
|97,25
|97,25
|-0,67
|
Seans Raporu
17:18
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-
17:31XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 48 artarak (% 1.09 ) 4, 789
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17:31XU100
Endeks 4, 376 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 105, 651.00 milyon TL de
-
17:31KMPUR
Yüzde 7.57 oranında artışla 115.10 lira fiyatla işlem gören hissede 904, 624 adet işlem
-
17:29PSGYO
Yüzde 5.37 oranında artışla 6.87 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 482, 754 adet işlem
-
17:28TKFEN
Yüzde 7.34 oranında artışla 38.00 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 154, 395 adet işlem